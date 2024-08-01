В Волгограде выходили «дюймовочку» весом в 620 граммов

Общество 01.08.2024 15:02
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01.08.2024 15:02
Волгоградские неонатологи выходили малышку, которая родилась с весом в 620 граммов. Как рассказали V102.RU в перинатальном центре №2, накануне младенца и ее маму, наконец, выписали из стационара.
Ребенок после появления на свет долгое время не мог дышать самостоятельно из-за критического веса. Новорожденную сразу поместили в реанимацию, ей пришлось делать переливание крови, к тому же, под вопросом оставались другие диагнозы. Но и малышка, и ее мама не сдавались. Женщина все время находилась в центре, рядом, кормила грудным молоком и мужественно переносила все невзгоды.
И вот наконец-то, когда девочке исполнилось 4 месяца, врачи разрешили маме с дочкой поехать домой.
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