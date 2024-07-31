Убийственный град пробил насквозь арбузы в поселке под Волгоградом

В поселке Солодушино Николаевского района Волгоградской области град лишил урожая бахчевых культур местных жителей. Как сообщает V102.RU, куски льда были настолько большими, что проламывали плоды арбузов почти надвое.
По словам авторам ролика, бахчеводам экстренно пришлось в первую очередь спасать себя и автомобили под навесами от убийственных ледяных шариков. К сожалению, посадкам был причинен невосполнимый урон – почти все плоды были изрешечены будто пулями или попросту пробиты надвое градом.
Напомним, накануне, 30 июля, бушующая стихия также настигла жителей Камышина.
Фото и видео: Волгоград / Telegram