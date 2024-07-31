Затопленные ливнем улицы Камышина сняли на видео

Общество 31.07.2024 09:13
0
31.07.2024 09:13
Улицы Камышина Волгоградской области, где накануне, 30 июля, прошел сильный ливень, на время оказались затопленными. Как рассказали V102.RU горожане, кое-где автомобили с трудом преодолевали бурные дождевые потоки.
При этом, напомним, в Камышине 30 июля выпал к тому же и мощный град. За несколько минут огороды и улицы города оказались засыпанными льдом.
Вероятно, Камышин стал эпицентром разгулом стихии, о которой предупреждали в МЧС. В других районах региона прошли обычные дожди, а в Волгограде и в Волжском и вовсе выпало несколько капель.
Видео Подсмотрено.Камышин VK.com
В Волгограде обновили данные о состоянии пострадавших при крушении поезда31.07.2024 10:41
Общество 31.07.2024 10:41
В Волгограде ищут беглянку со стажем под чужим именем31.07.2024 10:18
Общество 31.07.2024 10:18
В Городище за 32 млн рублей благоустроят площадь Павших Борцов31.07.2024 08:38
Общество 31.07.2024 08:38
Волгоградский депутат благополучно покинул протестующую Венесуэлу31.07.2024 08:19
Общество 31.07.2024 08:19
Единый статус «одинокого родителя» введут в Волгоградской области31.07.2024 06:18
Общество 31.07.2024 06:18
Уровень погодной опасности повышен в Волгоградской области30.07.2024 21:02
Общество 30.07.2024 21:02
В Волгоградской области взялись за снижающего урожайность вредителя30.07.2024 20:26
Общество 30.07.2024 20:26
В Волгограде главного редактора МТВ наградили медалью Росгвардии30.07.2024 20:01
Общество 30.07.2024 20:01
Домашняя собака «посадила» на карантин жителей хутора под Волгоградом30.07.2024 19:25
Общество 30.07.2024 19:25
Как ветром сдуло: волгоградцы объявили в розыск благоустроителей дворов на ул. Елецкой30.07.2024 18:15
Общество 30.07.2024 18:15
Движение поездов в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП30.07.2024 17:29
Общество 30.07.2024 17:29
Камышин Волгоградской области завалило льдом под конец июля30.07.2024 16:31
Общество 30.07.2024 16:31
Начинаем водные процедуры: питомцев МБУ «Северное» спасают от жары30.07.2024 15:06
Общество 30.07.2024 15:06
Курица поневоле усыновила птенцов павлина в Саратовской области30.07.2024 14:44
Общество 30.07.2024 14:44
Андрей Бочаров подписал документ о выплате 1 млн руб. новым участникам СВО30.07.2024 14:14
Общество 30.07.2024 14:14