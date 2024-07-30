



30 июля в Котельниковском районе Волгоградской области специалисты РЖД завершили основные работы по восстановлению ж/д путей, повреждённых во время схода пассажирского поезда №491 «Казань — Адлер». Как сообщает ИА «Высота 102», ремонтные бригады окончили восстановление путей и приступили к замене контактной линии.







- К утру железнодорожники восстановили насыпь, уложили 300 метров рельсошпальной решётки, выровняли путь спецтехникой. В настоящее время завершается установка опор контактной сети, раскатка и подвешивание провода, - рассказали журналистам в пресс-службе РЖД.

Отметим, движение по одному из путей было открыто 30 июля в 01:17. Специалисты рассчитывают, что запустить вторую линию также удастся в течение сегодняшнего дня.

Фото и видео: РЖД