Общество

Курица поневоле усыновила птенцов павлина в Саратовской области

Общество 30.07.2024 14:44
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30.07.2024 14:44


В Саратовской области на территории национального парка «Хвалынский» обычная курица воспитывает шестерых птенцов павлина. Самка павлина, сообщает ИА «СарИнформ», отказалась от материнства еще на этапе высиживания яиц.   

Пава по непонятной причине отказалась высиживать яйца сама, поэтому работники парка решили поручить такую задачу курице-несушке, – передает издание со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов. – Сейчас павлинятам месяц, и они постоянно находятся с приемной матерью, которая следит за ними, как за родными птенцами. 

Специалисты уточняют, что курица не подозревает о том, что воспитывает неродных птенцов. При этом материнские обязанности для нее становятся все сложнее. 

Курица созывает птенцов к миске с едой, а в случае опасности прячет их под крыльями. Делать это все сложнее, поскольку детеныши уже подрастают и скоро обгонят по росту курицу. Но она любит и трепетно оберегает их, – прокомментировала заместитель директора парка Светлана Почтеннова.

Фото: министерство природных ресурсов

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