Курица поневоле усыновила птенцов павлина в Саратовской области

В Саратовской области на территории национального парка «Хвалынский» обычная курица воспитывает шестерых птенцов павлина. Самка павлина, сообщает ИА «СарИнформ», отказалась от материнства еще на этапе высиживания яиц.

– Пава по непонятной причине отказалась высиживать яйца сама, поэтому работники парка решили поручить такую задачу курице-несушке, – передает издание со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов. – Сейчас павлинятам месяц, и они постоянно находятся с приемной матерью, которая следит за ними, как за родными птенцами.

Специалисты уточняют, что курица не подозревает о том, что воспитывает неродных птенцов. При этом материнские обязанности для нее становятся все сложнее.

– Курица созывает птенцов к миске с едой, а в случае опасности прячет их под крыльями. Делать это все сложнее, поскольку детеныши уже подрастают и скоро обгонят по росту курицу. Но она любит и трепетно оберегает их, – прокомментировала заместитель директора парка Светлана Почтеннова.

Фото: министерство природных ресурсов