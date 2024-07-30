Общество

116 машин конфисковали у водителей-пьяниц в Волгоградской области

Общество 30.07.2024 10:25
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30.07.2024 10:25


С начала текущего года в Волгоградской области у водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде, конфисковали в доход государства 116 автомобилей. Об этом, как передает V102.RU, сообщила журналистам главный судебный пристав Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Галина Косогорская.

- Конфискация автомобиля за повторную езду в состоянии опьянения — эффективная мера профилактики преступлений на дорогах, так как виновный лишается средства для совершения правонарушений в будущем, - считает Косогорская.

Последний случай произошел в Волжском, где приставы конфисковали в доход государства автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий местному жителю.

Мужчина ранее был судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но это его ничему не научило. Он снова сел за руль в пьяном виде. Суд принял решение конфисковать его автомобиль.

Фото из архива V102.RU

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