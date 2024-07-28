«Еще недавно к нам стояли огромные очереди»: волгоградка рассказала, выживут ли в будущем библиотеки





Можно ли проработать 45 лет в одной сфере и не разочароваться в своей профессии? Оказывается, да. Устроившись в библиотеку двадцатилетней девчонкой, Тамара Головлева по сей день горит своим делом и с осторожностью говорит о будущей пенсии. Существует ли лекарство от профессионального выгорания? Правда ли, что библиотеки безвозвратно потеряли свою популярность? И готовы ли молодые сотрудники держаться на невысокой зарплате? Об этом и многом другом – в материале ИА «Высота 102».

С выбором профессии Тамара Головлева определилась безо всяких профориентационных тестов. Наблюдая за мамой, учителем русского языка и литературы, девочка из небольшого хутора Суровикинского района ничуть не сомневалась – стану педагогом! И хотя одноклассница Наташа, дочка местного библиотекаря, постоянно говорила о Куйбышевском институте культуры, Тамара Головлева не меняла своих планов. Однако вскоре сама жизнь внесла в них заметные корректировки.

- В педагогический институт я не поступила. Не хватило одного балла, - вспоминает заведующая сектором хранения областной библиотеки имени М. Горького Тамара Головлева. – Что делать? Тогда-то я и вспомнила слова одноклассницы о культпросветучилище. Этот вариант показался очень привлекательным, ведь в педагогический поступают многие. А вот институт культуры звучит так красиво, правда?

Отучившись без малого два года на направлении «библиотечное дело», молодой специалист уехала в родной Суровикинский район. Тамара Головлева работала в читальном зале и «заражала» посетителей своей страстью к книгам – как самых маленьких, так и взрослых.





- К нам приходили люди самых разных профессий. Я до сих пор помню местного жителя Юрия Кучерова, который был обыкновенным шофером, но при этом читал столько книг о политике... Мы предупреждали его обо всех новинках. А еще я с удовольствием наблюдала, как к чтению приобщались дети – даже хулиганы-мальчишки, которых многие не воспринимали всерьез, - улыбается библиотекарь с 45-летним стажем. – Они постепенно росли и, как ручейки, плавно перетекали во взрослое отделение. Я и сама всегда любила читать. Каждый год 1 сентября мама дарила нам с сестрами новые книги. В каждой из них она оставляла нам теплые послания: «Любимой доченьке». Спустя несколько лет обстоятельства вновь вмешались в, казалось бы, устоявшиеся планы на жизнь. В 1988-м году вместе с супругом, кадровым военным, Татьяна Головлева уехала в Туркмению. Правда, ни устроиться там на работу, ни даже оценить местные библиотеки женщина не успела – с началом вывода войск из Афганистана военные покинули и Туркмению.

- Мы приехали в Волгоград, и я устроилась в библиотеку имени М.Горького. С тех пор здесь и работаю – на одном месте, в родном книгохранилище, - смущенно улыбается библиотекарь. – За это время я даже не пыталась сменить профессию. Казалось бы, минусов у нее немало – небольшая зарплата, разрозненные выходные (мы работаем в субботу и воскресенье), психологическая нагрузка от постоянного контакта с людьми. И все-таки мне кажется, лучше нее ничего не придумать. Свекор, работавший в областном управлении общественного питания, говорил мне: «Тамара, зачем тебе эта библиотека? Давай я научу тебя всяким премудростям, ты получишь заочное образование и начнешь зарабатывать деньги». Но я на это не согласилась. Наоборот, даже обиделась. А разве мое образование не котируется?

Еще пару десятилетий назад в книгохранилище, которое многие обыватели сочтут самым спокойным уголком на земле, кипела бурная жизнь. В выходной день только с одного яруса Тамара Головлева доставала более тысячи книг! Но в середине «нулевых» жизнь библиотеки будто бы поставили на паузу.

- В 80-е и в 90-е годы к нам стояли очереди. А потом людей стало меньше – заметно меньше. Тогда же в обществе пошли разговоры о том, что наши люди перестают читать. Но, знаете, что я скажу: с каждым годом библиотека становится все выше по своему положению. К нам возвращаются наши читатели. Конечно, их уже не так много, как в лучшие годы, но, тем не менее, люди вновь интересуются книгами. Нестареющей классикой, любовными романами, детективами. Очень популярны и старые газеты и журналы, - делится Тамара Головлева. – Когда-то, под тяжестью современных технологий, библиотеки наверняка изменят свой формат. Но никогда не пропадут насовсем. Знаете, как их называли в Древнем Египте? Аптекой для души! И это действительно так. Я нередко приношу интересные книги своему сыну: «Миша, почитай». А он в ответ: «Посмотрю в интернете». Для меня, владелицы кнопочного телефона, это совершенно несопоставимые вещи. Какое удовольствие доставляет только лишь запах старой бумаги или новой типографской краски! Библиотекарь с 45-летним стажем верит и в будущее профессии. Женщина уверена, что молодые волгоградцы готовы выбирать свое дело не только по размеру заработной платы.

- Иногда к нам приходят люди из совершенно сторонних сфер – есть и бывшие финансисты, и технари. Что самое приятное, люди втягиваются в профессию и остаются в ней надолго. Яркие, умные, творческие, - отмечает волгоградка. – Я вообще не склонна к тому, чтобы хвататься за голову и кричать о потерянном поколении, которое забыло о книгах. Ничего не пропало. Все не только живет, но и возрождается!

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Тамара Головлева