



27 июля в Волгоградской области завершилась спецоперация по эвакуации пилотов самолёта Су-34, упавшего в Серафимовичском районе во время выполнения учебно-тренировочного полёта. Как сообщает ИА «Высота 102», лётчики были сначала доставлены в международный аэропорт Волгограда, откуда их перевезли в ведущие медицинские учреждения Минобороны России.

- Летчиков Су-34, катапультировавшихся в ходе планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, с места их приземления забрало поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации — вертолет Ми-8Т авиакомпании «Дагестан». Оно доставило членов экипажа Су-34 из района события в аэропорт Волгоград (Гумрак) в 15:57 МСК, - рассказал на своей странице в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

По информации ведомства, в настоящее время пилоты уже находятся в профильных госпиталях. Угрозы их жизни нет.

Отметим, как ранее сообщала редакция, фронтовой бомбардировщик упал 27 июля из-за технической неисправности.

Фото из архива ИА «Высота 102»