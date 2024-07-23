Общество

В Волжском семьям четырёх бойцов СВО передали ордена Мужества

Общество 23.07.2024 21:01
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23.07.2024 21:01


23 июля в Волжском состоялась церемония передачи наград родственникам бойцов, погибших во время специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие родственники военнослужащих, а также заместитель главы города Юрий Жучков и военком Сергей Карпов.

- Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденов Мужества посмертно удостоены рядовые Олег Берзов, Максим Карсанов, Никита Петров, Даниил Харьков, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.


Отметим, ранее в начале июля 2024 года высшими государственными наградами России были также посмертно отмечены восемь бойцов родом из Волжского.

Фото из архива ИА «Высота 102», администрация Волжского

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