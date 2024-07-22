264 тыс. детей в Волгоградской области будут охвачены летним оздоровительным отдыхом

В Волгоградской области набирает обороты летняя оздоровительная кампания для детей. Как сообщили V102.RU в обладмине, в настоящее время в регионе действуют 678 оздоровительных организаций, в том числе 29 загородных оздоровительных учреждений, а также пришкольные и спортивно-оздоровительные центры и санаторно-курортные учреждения.

Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании сегодня, 22 июля, поднял вопросы отдыха детей.

Так, этим летом оздоровительным отдыхом в регионе будет охвачено в общей сложности более 264 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе организованным отдыхом — порядка 86 тысяч детей и подростков. В Волгоградской области действует межведомственная комиссия по вопросам отдыха и оздоровления детей.

Глава региона актуализировал задачи по проведению летней оздоровительной кампании 2024 года. Поставлены следующие задачи:

— в соответствии с графиком реализовать намеченные планы и программы второй смены, в плановом порядке организовать и провести третью и четвертую смены детской летней оздоровительной кампании;

— держать на отдельном контроле вопросы обеспечения комплексной безопасности детских летних оздоровительных учреждений; особое внимание уделять обеспечению безопасности на воде, соблюдению норм и правил пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности;

— продолжить на время школьных каникул постоянный межведомственный контроль за безопасностью детей и подростков, в том числе за пребыванием несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время;

— подготовить предложения по использованию в полном объеме в осенний, зимний, весенний периоды детских оздоровительных учреждений, подготовленных для круглогодичного пребывания.

Отметим, в настоящее время на территории Волгоградской области созданы условия для комфортного отдыха и развития молодёжи. Так, по поручению губернатора Андрея Бочарова в Среднеахтубинском районе открыты военно-спортивные лагеря «Юный ястреб» и «Авангард», оснащённые по последнему слову техники. Дети могут отдыхать в этих лагерях круглый год.

Фото: архив V102.RU