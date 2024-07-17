Жителям Котово завысили плату за отопление

Общество 17.07.2024 17:22
0
17.07.2024 17:22
Госжилинспекция Волгоградской области уличила поставщика ресурса в неправильном начислении платы за отопление. Как сообщили V102.RU в ведомстве, ООО «Тепловая компания Котово» при пересчете платы с сентября по декабрь 2022 года в рамках корректировки данной услуги за 2022 год необоснованно добавило жителям 11579 рублей. После проведения контрольно-надзорных мероприятий в адрес поставщика было выдано предписание с требованием устранения выявленных нарушений.
«Тепловая компания Котово» выполнила предписание и отразила исправленные цифры в платежках за март 2024 годы с учетом текущей корректировки платы за отопление за 2023 год.
Между тем, ранее сообщалось, что весной этого года жителей Котово шокировали квитанциями с огромными для горожан цифрами – от 6 до 22 тысяч рублей, которые якобы было необходимо доплатить по итогам корректировки стоимости услуги по отоплению. При этом котовчане неоднократно жаловались на перебои с отоплением в прошедшем сезоне.
Выяснилось, что право на корректировку у поставщика ресурса появляется, если он теряет статус исполнителя услуги. С апреля этого года такого статуса по неизвестной причине ООО «Тепловая компания Котово» лишилось. При этом форма организации предприятия, которое обеспечивает город теплом и горячей водой, менялась уже несколько раз.
На Мамаевом кургане в Волгограде открыли стелу в память о защитниках Сталинграда17.07.2024 17:35
Общество 17.07.2024 17:35
Ошалевшим от солнца волгоградцам пообещали небольшой дождь17.07.2024 16:03
Общество 17.07.2024 16:03
В Волгограде реорганизуют Центр занятости населения17.07.2024 15:49
Общество 17.07.2024 15:49
В Волгоградской области скоропостижно скончался чиновник-финансист17.07.2024 14:23
Общество 17.07.2024 14:23
В ЦПКиО Волгограда 55-метровый экстрим-аттракцион обезопасили молниеотводом17.07.2024 14:03
Общество 17.07.2024 14:03
В Волгоградской области благоустроят Россошки за 17 млн рублей17.07.2024 12:20
Общество 17.07.2024 12:20
Волгоградцам выписывают штрафы за самовольное подключение к электросетям17.07.2024 09:08
Общество 17.07.2024 09:08
Минэнерго РФ: приостановка Ростовской АЭС не сказалась на потребителях в Волгоградской области16.07.2024 22:10
Общество 16.07.2024 22:10
«Концессии» досрочно смонтировали водопровод в Краснооктябрьском районе Волгограда16.07.2024 21:09
Общество 16.07.2024 21:09
В Урюпинске потушили условный пожар на нефтебазе16.07.2024 17:44
Общество 16.07.2024 17:44
Череда «несчастий» на водоводе осушила краны жителей поселка под Волгоградом16.07.2024 17:34
Общество 16.07.2024 17:34
Волгоградка с сожителем и двумя мигрантами сообразили детей на троих16.07.2024 17:10
Общество 16.07.2024 17:10
«Опять сползет?»: водные горки испытывают на прочность склон у стадиона «Волгоград Арена»16.07.2024 15:22
Общество 16.07.2024 15:22
В Волгограде у ТРК «Европа» введена временная схема движения автомобилей16.07.2024 13:26
Общество 16.07.2024 13:26
Под Волгоградом осудили 34-летнюю женщину, отправившую сожителя к праотцам16.07.2024 13:01
Общество 16.07.2024 13:01