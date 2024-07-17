Лаборатория ВТЗ будет проверять качество сырья и продукции по дополнительным параметрам

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17.07.2024 11:48 Реклама
Волжский трубный завод расширил сферу компетенций Центральной испытательной лаборатории – подразделение сможет контролировать и испытывать сырье и трубы по дополнительным параметрам, что позволит повысить точность измерений и более детально отслеживать качество материалов и конечной продукции. Новые возможности ЦИЛ подтверждены Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), которая расширила область аккредитации подразделения на 12%.
В рамках аудита экспертная группа Россаккредитации положительно оценила систему менеджмента качества, материально-техническое оснащение лаборатории, уровень компетентности персонала и результаты деятельности ЦИЛ за предыдущие три года. Теперь лаборатория сможет дополнительно применять 39 методик, в том числе испытывать трубы на сплющивание и на стойкость металла к коррозионному растрескиванию, расширит перечень показателей при проверке на смятие и будет испытывать качество покрытия труб на соответствие государственным стандартам противокоррозионной защиты. Новые возможности позволят повысить независимость ВТЗ от услуг сторонних лабораторий.
– Наличие у заводской лаборатории действующей аккредитации в государственном органе является обязательным требованием большинства наших заказчиков. Подтверждение компетенций ЦИЛ – важное событие как для ВТЗ, так и для предприятий ТМК, которые также пользуются услугами лаборатории. Расширение области аккредитации по востребованным заказчиками методикам является движением вперед и подтверждает правильность работы в данном направлении, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
ЦИЛ ВТЗ оснащена современным оборудованием для испытаний соответствия продукции установленным требованиям российских и зарубежных стандартов. Экспертизу проходят товары собственного производства: стальные трубы, все виды заготовок и промежуточная продукция. Также лаборатория проводит входной контроль поступающих на завод материалов (ферросплавы, легирующие элементы, шлакообразующие материалы, материалы для покрытия труб и др.) и следит за подготовкой поверхности труб перед нанесением покрытия. Сегодня область аккредитации включает 332 методики.
Фото: предоставлено пресс-службой ВТЗ
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186
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