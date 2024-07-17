Главное

Лаборатория ВТЗ будет проверять качество сырья и продукции по дополнительным параметрам

Главное 17.07.2024 11:48 Реклама
0
17.07.2024 11:48 Реклама


Волжский трубный завод расширил сферу компетенций Центральной испытательной лаборатории – подразделение сможет контролировать и испытывать сырье и трубы по дополнительным параметрам, что позволит повысить точность измерений и более детально отслеживать качество материалов и конечной продукции. Новые возможности ЦИЛ подтверждены Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), которая расширила область аккредитации подразделения на 12%.
В рамках аудита экспертная группа Россаккредитации положительно оценила систему менеджмента качества, материально-техническое оснащение лаборатории, уровень компетентности персонала и результаты деятельности ЦИЛ за предыдущие три года. Теперь лаборатория сможет дополнительно применять 39 методик, в том числе испытывать трубы на сплющивание и на стойкость металла к коррозионному растрескиванию, расширит перечень показателей при проверке на смятие и будет испытывать качество покрытия труб на соответствие государственным стандартам противокоррозионной защиты. Новые возможности позволят повысить независимость ВТЗ от услуг сторонних лабораторий.
– Наличие у заводской лаборатории действующей аккредитации в государственном органе является обязательным требованием большинства наших заказчиков. Подтверждение компетенций ЦИЛ – важное событие как для ВТЗ, так и для предприятий ТМК, которые также пользуются услугами лаборатории. Расширение области аккредитации по востребованным заказчиками методикам является движением вперед и подтверждает правильность работы в данном направлении, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
ЦИЛ ВТЗ оснащена современным оборудованием для испытаний соответствия продукции установленным требованиям российских и зарубежных стандартов. Экспертизу проходят товары собственного производства: стальные трубы, все виды заготовок и промежуточная продукция. Также лаборатория проводит входной контроль поступающих на завод материалов (ферросплавы, легирующие элементы, шлакообразующие материалы, материалы для покрытия труб и др.) и следит за подготовкой поверхности труб перед нанесением покрытия. Сегодня область аккредитации включает 332 методики.
Фото: предоставлено пресс-службой ВТЗ
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
09.07.2024 13:47
Главное 09.07.2024 13:47
Комментарии

0
Далее
Главное
09.07.2024 10:15
Главное 09.07.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Главное
09.07.2024 06:08
Главное 09.07.2024 06:08
Комментарии

0
Далее
Главное
04.07.2024 13:31
Главное 04.07.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Главное
01.07.2024 19:14
Главное 01.07.2024 19:14
Комментарии

0
Далее
Главное
27.06.2024 07:50
Главное 27.06.2024 07:50
Комментарии

0
Далее
Главное
26.06.2024 14:07
Главное 26.06.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Главное
26.06.2024 11:52
Главное 26.06.2024 11:52
Комментарии

0
Далее
Главное
24.06.2024 15:22
Главное 24.06.2024 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Главное
24.06.2024 07:23
Главное 24.06.2024 07:23
Комментарии 0

0
Далее
Главное
23.06.2024 16:25
Главное 23.06.2024 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Главное
22.06.2024 17:13
Главное 22.06.2024 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Главное
16.06.2024 21:43
Главное 16.06.2024 21:43
Комментарии 0

0
Далее
Главное
14.06.2024 12:57
Главное 14.06.2024 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Главное
14.06.2024 12:10
Главное 14.06.2024 12:10
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:23
В Волгоградской области скоропостижно скончался чиновник-финансистСмотреть фотографии
14:07
Tele2 запустила игру в мобильном приложении для любителей «тапать хомяка»Смотреть фотографии
14:03
В ЦПКиО Волгограда 55-метровый экстрим-аттракцион обезопасили молниеотводомСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде готовность горнополянского путепровода превысила 80%Смотреть фотографии
13:29
«Ротор» проведет открытую тренировку на «Зените»Смотреть фотографии
13:17
Суд поставил точку в распаде бизнес-империи экс-депутата Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых картСмотреть фотографии
12:56
Игровой клуб под прикрытием работал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области благоустроят Россошки за 17 млн рублейСмотреть фотографии
12:11
Налоги в России для богатых повысят с 2025 годаСмотреть фотографии
11:48
Лаборатория ВТЗ будет проверять качество сырья и продукции по дополнительным параметрамСмотреть фотографии
11:39
Волгоградские леса гибнут от погоды и вредителейСмотреть фотографии
11:03
Проникшего в Госуслуги афериста задержали волгоградские оперативникиСмотреть фотографии
10:09
Дышите сами: жители Михайловки выступили против битумной установки под окнами домовСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода на ул. Пражской и скрылсяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:56
В ГАИ рассказали подробности столкновения Hyundai Sonata и Mazda 3 в ВолжскомСмотреть фотографии
09:16
Волгоградец до смерти забил родного отцаСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам выписывают штрафы за самовольное подключение к электросетямСмотреть фотографии
08:08
«Черные» ассенизаторы слили нечистоты в Волго-Ахубинской поймеСмотреть фотографии
07:10
Волгоградец обманом вогнал в кредитную кабалу подругу ради AudiСмотреть фотографии
06:30
Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессиюСмотреть фотографии
22:10
Минэнерго РФ: приостановка Ростовской АЭС не сказалась на потребителях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
«Концессии» досрочно смонтировали водопровод в Краснооктябрьском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:43
После публикации ИА «Высота 102» в Городищенском районе взяли на карандаш 13 незаконных свалокСмотреть фотографии
20:01
«Они принимали его за своего»: в Волгограде отравление собак догхантером попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Капот разлетелся вдребезги: в Волжском произошло жуткое ДТП на ул. НабережнойСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде двое детей покалечились после прыжков с вышки в рекуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградского коммерсанта осудили за стрельбу по ногам делового партнераСмотреть фотографии
18:02
Водитель «буханки» сгорел после столкновения с фурой на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Урюпинске потушили условный пожар на нефтебазеСмотреть фотографии
 