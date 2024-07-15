Общество

«Ночами по капле сцеживаем»: жители Дубовки жалуются на отсутствие питьевой воды

Общество 15.07.2024 19:08
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15.07.2024 19:08


Жители Дубовки Волгоградской области бьют тревогу из-за отсутствия воды. Как сообщает ИА «Высота 102», питьевой ресурс при таинственных обстоятельствах исчез одновременно с установлением жаркой погоды. Проблема обострилась в населённом пункте ещё несколько недель назад, однако постепенно ситуация деградирует, охватывая всё новые районы города.

- В моём доме вода исчезла в субботу, 13 июля. Если честно, мы имели небольшой запас и поэтому не стали сразу паниковать. Были с мужем уверены, что ситуация временная и связана с тем, что в выходные дни люди массово забирают воду из системы для полива огородов. Но сегодня уже понедельник, сейчас большинство на работе, а воды по-прежнему нет, - сетует жительница Дубовки Любовь Кострюкова.

По информации женщины, проблемы с подачей питьевой воды коснулись и тысяч других жителей районного центра. Кого-то ситуация затронула чуть раньше, кого-то только сейчас. При этом, каждый день с проблемой сталкиваются всё новые и новые потребители.

В большинстве случаев дубовчане описывают один и тот же сценарий: вода как по расписанию исчезает ровно в 6:00 и возвращается лишь поздним вечером в 22:30.

- По сути, весь день вода полностью отсутствует. И даже ночью если и идёт, то исключительно тонкой струйкой. Приходится по капельке сцеживать в ёмкости. Естественно, газовый котёл с таким напором даже не включается. А у меня маленький ребёнок. Ни искупать его толком, ни постирать грязные вещи невозможно. Да что уж говорить, для питья и приготовления пищи воды едва хватает, - добавила жительница.

Сегодня с утра женщина обрывает телефоны диспетчерской службы местного водоканала, однако там лишь разводят руками.

- Мне специалисты отвечают, что причина происходящего неизвестна. Прорыв вроде бы нигде найти не могут. Вода просто исчезает из магистрали, - подчеркнула Любовь Кострюкова.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в диспетчерскую водоканала с просьбой прояснить причины отсутствия воды у потребителей. По информации представителей организации, патовая ситуация, сложившаяся в городе, вызвана системными проблемами, однако специалисты делают всё возможное, чтобы найти хоть какой-то выход.

- Город растёт, строятся и частные, и многоквартирные жилые дома, а о модернизации коммунальных сетей почему-то никто не подумал. В итоге сейчас реальное потребление возросло одновременно с повышением износа коммунальных сетей, что, естественно, также провоцирует дополнительные потери ресурса. У нас город запитан от скважин, у каждой из которых есть резервуар-накопитель, где аккумулируются излишки воды. В настоящее время ситуация сложилась таким образом, что даже ночью вода не поступает в накопители, а идёт напрямую в систему из-за колоссального потребления, - рассказали журналистам сотрудник МП «ВОДОКАНАЛ».

Ухудшает качество водоснабжения и жаркая погода, провоцирующая дополнительный расход ресурса на полив огородов частного сектора, а также регулярные аварии.

- Сейчас устраняем порыв на ул. Воронежской. Надеемся, что это поможет хоть немного спасти ситуацию хотя бы на прилегающих жилых массивах, - добавили в организации.

Также водоканал в меру возможностей доносит до местных властей необходимость бурения дополнительной скважины и модернизации изношенных водопроводных сетей.

- У нас буквально только что было совещание в администрации. Мы, в свою очередь, ходатайствуем об установке нового, более мощного насоса. Надеемся, что хоть как-то вопрос решится, - отметил один из сотрудников МП «ВОДОКАНАЛ».

Коммунальщики подчёркивают, что в той или иной степени проблема затронула всех жителей Дубровки. Специалисты уверены, что без помощи региональных и федеральных властей в ближайшее время выход найти едва ли удастся. В течение 15 июля редакция неоднократно пыталась связаться с главой местной администрации, однако телефонную трубку посреди рабочего дня так никто и не взял. Остаётся только надеяться, что руководство в полном составе собственноручно производит ремонт изношенных сетей или, по крайней мере, лично разводит питьевую воду оставшимся без питьевого ресурса горожанам.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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