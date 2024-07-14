О подземельях Царицына, а затем Сталинграда известно не так уж много. И, если о знаменитых пещерах Усть-Медведецкого Спасо-Преображенского женского монастыря наверняка вспомнят многие горожане, то о загадочных и окутанных легендами катакомбах местных сектантов расскажут разве что краеведы. Кто и для чего рыл пещеры под территорией современного города Волжский, они поделились с корреспондентами ИА "Высота102".





Во второй половине XIX века, ставшего временем расцвета для сектантов самого разного толка, в селе Верхняя Ахтуба появляются некие "еноховцы". Основателем и главным идеологом новой секты становится зажиточный крестьянин Андрей Лукьянович Черкасов. Он убеждает людей, что в скором времени на землю явятся пророки Илия и Енох, которые по воле Бога учинят суд над грешниками. Откликнувшиеся на эту идею жители, в большинстве своем малограмотные волжане, называли Черкасова воплощением самого Иоанна Богослова. Священника из Дубовки Николая Благовещенского сочли прообразом Еноха, а известного проповедника Иоанна Кронштадского - Илией.





- Сначала один, а позднее с приверженцами Черкасов стал рыть пещеры рядом с селом Безродным. За образец он взял увиденные в молодости подземелья Киево-Печерской лавры. Со временем пещеры только расширялись, в них появлялись ниши для приходивших сюда умирать затворников, - рассказывает волгоградский краевед Сергей Иванов. - В катакомбах развешивались дорогие иконы, лампады и кресты. Черкасов устраивал здесь массовые моления и мистификации, активно собирая пожертвования с обманутых людей. В пещере висел котел, в который он клал самовозгорающийся кусок фосфора, объявляя это чудом.





Лидер "еноховцев" привлекал внимание не только простых сельчан, но и представителей церкви. В 1898-1899 годах священник Горохов по приказу астраханского архиерея провёл расследование. Его итогом стало разрушение дорого обустроенных пещер и закрытие келий черкасовцев. Создателя секты отравили в ссылку. Однако его дело не умерло. Вскоре управление "еноховцами" принял на себя завидовавший Черкасову крестьянин Михаих Шашков из села Заплавное. Под его началом секта оказалась в эпицентре многих скандалов.





Так, в конце 1905- го газета «Царицынский вестник» писала: «16 декабря 1905 года в селе Верхней Ельшанке была убита по ее желанию крестьянка Агафия Андреева Клеменкова, 47 лет из секты «еноховцев», а не «иоаннитов», как у нас сообщено, на почве религиозного умопомешательства. Убийство совершил Царицынский мещанин Алексей Степанов Бортов 21 года из той же секты «еноховцев». Убийца 31 октября 1905 года был принят на действительную военную службу и с тех пор стал задумываться и скучать. Во время сбора сектантов на молитву он стал говорить, что Богу угодны мученики, и кто потерпит разные истязания предсмертные, тот будет угоден Богу.

Вечером 15 декабря сектанты собрались на молитву и во время молений стали наносить друг другу побои для того, чтобы испытать, кто может их вынести без протеста, без крика. Из собравшихся никто не мог вынести побоев не крича, за исключением Агафии Клеменковой, которая сама сказала раньше, что она вынесет всякие мучения и не крикнет ни разу. Тогда Бортов взяв в руки рубель, которым катают белье, и принялся истязать Клименкову, нанося ей побои по голове и лицу. И та, не издавая ни одного звука, тут же была убита. Лицо несчастной жертвы изуверства было избито до неузнаваемости».

- Известно, что "еноховцы" не признавали государя Николая II и распространяли слухи, что у них в пещерах молится настоящий царь. Вероятно, что в столь своеобразную религиозную форму выразились витавшие повсюду революционные настроения. Февральскую революцию все заволжские сектанты встречали с радостью. Они заявляли, что на престол теперь взойдет истинный царь и истинный князь Михаил, имея в виду Михаила Романова, - отмечает краевед. - В проповедях "шашковцы", выступавшие против советской власти, рассказывали о "красном драконе ", который вскоре сожжет все на земле. Единственным спасением от него они называли вырытые подземные ходы с большими комнатами. Кстати, о якобы грядущем конце света они объявили еще до переворота 1917 года. Сектанты надеялись отправиться к Богу живыми, для чего взбирались на возвышенности и прыгали, усиленно размахивая руками. За это они получили народное прозвище "летунов".

В начале 30-х годов губернский исполком распустил секты за антисоветскую агитацию, а также за отказ регистрировать родившихся и умерших, платить налоги, служить в армии. Тогда же несколько общин согласились признать советскую власть, а многие молодые люди под влиянием комсомола вышли из сомнительных организаций. В 1925 году дожди размыли и вырытые за 20 лет пещеры. Казалось, в деле сталинградских сектантов поставлена жирная точка. Но...

- Спустя несколько лет Шашков вновь собрал в Заплавном своих единомышленников, назвал одну из молодых последовательниц "богородицей" и даже огласил новую дату конца света - 29 июня 1928 года, - комментирует волгоградский историк. - Накануне этой даты поверившие Шашкову жители начали бить посуду, резать скотину и подбрасывать свои вещи на чужие дворы. Целые деревни шили себе белые саваны и ожидали Второго пришествия. Одни ложились в гробы с зажженными свечами, другие вновь пытались преодолеть законы всемирного тяготения. Когда же объявленный конец света не случился, кулаки наотрез отказались возвращать беднякам все то имущество, которое те передали им накануне.

Удивительно, но даже после такого провала Шашков не теряет своей популярности и в 1930 году подкрепляет свои проповеди упоминанием о сильном пожаре в Заплавном. По его словам, огонь стал "знамением божиим". Впрочем, сохранить былое влияние лидеру секты уже не удалось. Под влиянием властей "коммуну" закрыли, а на ее месте обосновали колхоз. Сам Шашков уехал в Астраханскую область, а руководство его организацией до 1934 года приняла на себя его жена. Сегодня сведения о еноховцах, шашковцах и их подземельях остались только в редких архивных документах.













Об истории известных пещер в женском монастыре Серафимовича корреспонденты ИА "Высота 102" рассказывали в отдельном материале.

Автор текста: Виктория Чумакова

Фото: Э.Халтурин / Волжский историко-краеведческий музей

*Уникальные фотографии пещер на территории села Безродное были сделаны весной 1962 года.