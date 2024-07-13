С 15 по 30 июля в акватории Волги в Волгограде напротив «Стены Родимцева» будут работать водолазы, сообщает V102.RU.

По информации мэрии, более 100 человек будут искать на дне реки, и поднимать на поверхность останки бойцов легендарной 13-й гвардейской стрелковой дивизии, погибших при форсировании Волги в 1942 году во время Сталинградской битвы.

Поисковая операция пройдет в рамках подводной Вахты Памяти, участие в которой примут представители из Волгограда и Волгоградской области, Краснодарского края, Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, Республики Дагестан, Луганской Народной Республики и других регионов.

Найденные останки с почестями будут захоронены 23 августа текущего года на военно-мемориальном кладбище Россошки Городищенского района Волгоградской области.

Справка:

Именно в районе «Стены Родимцева» осенью 1942 года, когда фашисты все ближе подбирались к Волге, произошла высадка 13-й стрелковой дивизии во главе с генералом Александром Родимцевым, ставшая одним из решающих моментов в Сталинградской битве. Мужественные защитники переправились с левого берега Волги, полыхающей огнем: в воду лилась нефть из простреленных баков, а пламя гасили только взрывы от вражеских снарядов. 13-я стрелковая дивизия нанесла сокрушительные удары по врагу, достигла своей цели и осталась защищать Сталинград до полного разгрома немцев.

Фото из архива V102.RU