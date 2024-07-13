Общество

Оранжевый уровень опасности из-за суховея и засухи объявлен в Волгоградской области

Общество 13.07.2024 07:23
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13.07.2024 07:23


В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, суховея и засухи. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, в Волгоградской области местами отмечается чрезвычайная пожароопасность, которая сохранится до 11 ч. 14 июля. До 13 ч. 16 июля в регионе ожидается почвенная засуха в отдельных северо-восточных и юго-западных районах. В отдельных северо-восточных и юго-западных районах региона отмечается атмосферная засуха, а в отдельных центральных и юго-западных районах - суховей.

Оранжевый уровень означает, что такая погода опасна. 

- Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, - поясняет Гидрометцентр.

В Волгоградской области до 15 июля включительно ожидается жаркая погода без существенных осадков. Температура днем +30...+35º, местами до +38º.

В ночные часы прогнозируется до +23 градусов.

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