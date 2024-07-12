



12 июля жители Красноармейского района Волгограда сообщили о массовом отключении электроэнергии. Жалобы от горожан приходили с нескольких десятков улиц. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной блэкаута стал выход из строя сетевого оборудования.

- В утренние часы на юге Волгограда произошло технологическое нарушение на высоковольтных сетях. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады. Специалисты уже произвели необходимые работы. В настоящее время энергоснабжение Красноармейского района осуществляется в обычном режиме, - рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Россети ЮГ».

Отметим, по информации энергетиков, потребители были обесточены менее одного часа. Несмотря на то, что авария затронула абонентов АО «ВМЭС», технологическое нарушение произошло на сетях, находящихся в ведении компании «Россети ЮГ».

Фото из архива ИА «Высота 102»