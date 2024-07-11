Жителя Кленовки Волгоградской области наградили за отвагу на СВО

В Волгоградской области медалью «За отвагу» награжден участник специальной военной операции Денис Глазунов. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко.
По словам главы района, на защиту Донбасса житель села Кленовка Денис Глазунов отправился в рамках частичной мобилизации.
– Он с честью и достоинством несёт службу, защищая рубежи нашей страны, а теперь и прославляя малую родину своими ратными заслугами, – поделился Александр Шевченко. – Выражаю большую благодарность нашему земляку за стойкость и храбрость. Такие ребята, как Денис, – настоящая гордость и главная опора в борьбе с врагом.
Глава района пожелал бойцу воинской удачи, здоровья и победы.