Волгограде без жилья и средств остался 52-летний житель Тракторозаводского района, которого обманули телефонные мошенники. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, первые звонки ему стали поступать в начале июня.

Неизвестный, представившись сотрудником Центробанка России, сообщил мужчине, что на него пытаются оформить незаконный онлайн кредит. Волгоградец поверил и, следуя инструкции мошенника, оформил кредиты в различных банках почти на 700 тысяч рублей, а потом перевел всю сумму на некий «безопасный» счет, который ему продиктовали.

Однако на этом звонки не прекратились. В очередном разговоре аферисты, которые на этот раз уже ссылались на сотрудников Росреестра, убедили мужчину в том, что его квартиру пытаются продать. Спасти жилье, с их слов, можно только продав его. Вырученные деньги доверчивого волгоградца уговорили положить на «безопасный» счет, с которого обещали скоро все ему вернуть.

Мужчина и на этот раз поверил и полностью выполнил все инструкции. Квартиру он продал через риэлтерское агентство за 1,8 миллиона рублей - в 2 раза ниже среднерыночной цены.

Волгоградец не сразу понял, что его обманули. Не дождавшись звонков и возврата денег с якобы «безопасных» счетов мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.