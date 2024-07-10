«Концессии» завершили основные работы на ул. Комсомольской





Специалисты «Концессий водоснабжения» завершили промывку 25-метрового участка магистральной канализационной сети под проезжей частью ул. Комсомольской. Работы велись в осложненных условиях из-за залегания трубопровода.

В течение нескольких дней сменные бригады осторожно продвигались по участку, чтобы при устранении самых крупных засоров не повредить трубопровод и сети сторонних ресурсоснабжающих организаций, проложенные в коммуникационном тоннеле.





– Основная ветка канализационного трубопровода, проходящего в коммуникационном шахтном тоннеле по ул. Комсомольской, прочищена, – подтвердил начальник участка водоснабжения цеха «Центр-1» Алексей Быков. – Важно, что работы проводились без отключения жителей от холодного водоснабжения, при этом был обеспечен штатный режим работы сетей водоотведения по резервной схеме.

Оперативно завершить прочистку трубопровода коммунальщикам помогла специализированная техника, приобретенная в рамках программы обновления парка. Большим подспорьем для рабочих стали машины для проведения аварийно-восстановительных работ, тракторы-откачки и современные каналопромывочные машины.





В ближайшие дни специалисты «Концессий» планируют окончательно завершить профилактические мероприятия по очистке опуска сети водоотведения на пересечении ул. Комсомольской и ул. Мира. Общая протяженность промытого и очищенного трубопровода составит 300 метров.

Фото: «Концессии водоснабжения»