В Волгоградской области 115 воспитателям не доплатили более 5 млн. рублей за сверхурочные

В городе Камышине Волгоградской области 115 воспитателям в детских садах не платили за сверхурочную работу. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, долг перед работниками составил более 5 миллионов рублей, который после проверки надзорного ведомства погасили.

Нарушения трудового законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки в 20 дошкольных образовательных учреждениях Камышина. Установлено, что вопреки требованиям закона в текущем году не оплачивалась сверхурочная работа воспитателей, осуществляющих уход за обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности.

По итогам проверки задолженность перед воспитателями была погашена, а ряд руководителей дошкольных образовательных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности.