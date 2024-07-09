Общество

В Волгоградской области 115 воспитателям не доплатили более 5 млн. рублей за сверхурочные

Общество 09.07.2024 12:26
0
09.07.2024 12:26


В городе Камышине Волгоградской области 115 воспитателям в детских садах не платили за сверхурочную работу. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, долг перед работниками составил более 5 миллионов рублей, который после проверки надзорного ведомства погасили.

Нарушения трудового законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки в 20 дошкольных образовательных учреждениях Камышина. Установлено, что вопреки требованиям закона в текущем году не оплачивалась сверхурочная работа воспитателей, осуществляющих уход за обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности.

По итогам проверки задолженность перед воспитателями была погашена, а ряд руководителей дошкольных образовательных учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.07.2024 13:34
Общество 09.07.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 13:24
Общество 09.07.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 11:20
Общество 09.07.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 10:28
Общество 09.07.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 10:15
Общество 09.07.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 10:13
Общество 09.07.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 09:30
Общество 09.07.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 08:36
Общество 09.07.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2024 08:01
Общество 09.07.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2024 20:52
Общество 08.07.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2024 18:55
Общество 08.07.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2024 17:57
Общество 08.07.2024 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2024 17:37
Общество 08.07.2024 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.07.2024 16:48
Общество 08.07.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2024 16:02
Общество 08.07.2024 16:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:37
450 тысяч раз мошенники пытались обмануть пожилых волгоградцевСмотреть фотографии
13:34
Спекуляции на трагедии: обвинения волгоградских «общественников» оказались с душкомСмотреть фотографии
13:29
У летевшего из Санкт-Петербурга в Волгоград самолета возникла проблема с наддувомСмотреть фотографии
13:24
«А может, сразу за границу?»: цены на турбазы в Волгоградской области зашкалили в пик жарыСмотреть фотографии
13:22
«Ротор» взял в аренду полузащитника Никиту ПлотниковаСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области 115 воспитателям не доплатили более 5 млн. рублей за сверхурочныеСмотреть фотографии
11:37
Останутся двое: Андрей Бочаров представил кандидатов в сенаторыСмотреть фотографии
11:20
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 170 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:17
Для осушения КНС после взрыва и поиска погибших установили глубинные насосыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде иномарка вылетела на обочину и опрокинуласьСмотреть фотографии
10:28
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
10:15
Росводресурсы из-за жары продлили режим повышенного сброса воды на Волжской ГЭССмотреть фотографии
10:13
В Волгограде ГАИ выясняет обстоятельства массового ДТП на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде замерли цены на вторичное жильеСмотреть фотографии
09:30
Около Мамаева кургана на полчаса заработало полфонтанаСмотреть фотографии
09:25
Нефтебазу в Калаче-на-Дону помогают тушить пожарные поездаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:36
Из Сталинграда в Ленинград стартовал патриотический велопробегСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде временно закрыли аэропортСмотреть фотографии
07:44
Беспилотники ВСУ заметили над несколькими районами Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:24
Пожару в Калаче-на-Дону после атаки дронов ВСУ присвоен повышенный рангСмотреть фотографии
07:02
Двое мужчин утонули в Волгоградской области за одни суткиСмотреть фотографии
06:26
Очевидцы сняли на видео атаку беспилотников на Калач-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
06:08
Нефтебазу и подстанцию атаковали БПЛА в ночь на 9 июля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:16
Готовы и больше: депутаты облдумы потратят миллион рублей на 20 новых компьютеровСмотреть фотографии
20:52
Семьям погибших при взрыве на КНС волгоградцев окажут помощьСмотреть фотографии
20:30
В лесничествах Волгоградской области растят миллион новых деревьевСмотреть фотографии
20:24
В Волгограде мужчина упал с высоты 16-этажного домаСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом на Бобрах утонул 28-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:55
Роспотребнадзор составил список непригодных для купания пляжей в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:46
У волжан, отравившихся салатом из пекарни, выявили сальмонеллуСмотреть фотографии
 