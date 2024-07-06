



Жительница Волгограда Марина Г., посетившая во время отпуска Вьетнам, поделилась впечатлениями о далекой азиатской стране, с которой когда-то СССР связывала крепкая дружба. Сегодня во Вьетнаме, которая уже давно живет по рыночным законам, удивительным образом переплетаются и атрибуты социализма, и современные реалии, обусловленные активным развитием экономики. Жительница Волгограда Марина Г., посетившая во время отпуска Вьетнам, поделилась впечатлениями о далекой азиатской стране, с которой когда-то СССР связывала крепкая дружба. Сегодня во Вьетнаме, которая уже давно живет по рыночным законам, удивительным образом переплетаются и атрибуты социализма, и современные реалии, обусловленные активным развитием экономики.





- Я выросла в Кировском районе и хорошо помню, как в 80-х годах толпы вьетнамцев приезжали в Волгоград на учебу. В нашем районе они учились на связистов. Жили в наших общежитиях и жарили селедку, которая источала отвратительные ароматы на все этажи. Мы их даже жалели, что они из бедной страны. Но за эти годы во Вьетнаме все изменилось, - продолжает Марина.

Небоскребы, необъятные торговые центры, супермаркеты с продуктами из Австралии, Японии и США, машины всех мировых марок – так выглядит сегодня столица этой страны.



- От огромного количества еды в магазинах голова идет кругом – в одном супермаркете только холодильники с самым разным мороженым занимали метров сто в длину, - рассказывает Марина. – Цены на местные продукты весьма скромные, а вот импортные гораздо дороже. Например, упаковка японского молока стоит примерно рублей 500 на наши деньги. Обнаружила и много марок нашего растительного масла. Ну, и конечно, безумное количество фруктов – я даже не могла запомнить все их названия. Только сортов бананов здесь десятки. А кокосовые пальмы и манго растут прямо на улице. Местные фрукты стоят очень дешево, а на рынках цены на них еще ниже. Правда, то, что не растет во Вьетнаме, продается по очень высоким ценам. Например, черешня стоит в Ханое 2 тысячи рублей, если перевести донги на наши деньги. Тогда, как, например, те же бананы можно купить за 60 рублей. Во Вьетнаме, кстати, селяне очень хорошо зарабатывают на фруктах. Владельцы ананасовых и банановых плантаций ездят, как правило, на дорогих автомобилях. Но это очень тяжелый труд. Мы в одной деревне собирали местные фрукты личи. Через полчаса работы на палящем солнце хочется сбежать куда-нибудь под кондиционер.



Образ жизни вьетнамцев отличается от нашего. В пик жары, где-то с 12 до 15 часов, здесь обычно устраивают перерыв, ханойцы в это время стараются даже не выходить на улицу. А после работы люди не стремятся домой, а предпочитают гулять с семьями по торговым центрам и перекусывать вне дома.

- Вообще, вьетнамцы помешаны на еде – в городе огромное количество заведений, где можно сытно поесть, причем, как говорят, на разный кошелек. Если денег не очень много, пожалуйста, присаживайтесь в кафе под открытым небом. А, если их почти нет, то можно посидеть на пластиковом стульчике на набережной с копеечным кокосовым молоком. Можно выбрать ресторанчики с кондиционерами, где подороже. Вьетнамцы любят часами сидеть в заведениях со столами с углублениями, где варятся мясо, морепродукты, овощи и тут же все это употребляется в пищу. Все безумно вкусно – с непривычки, правда, сразу объедаешься, - делится Марина.

Вьетнамцы, как подметила волгоградка, почти поголовно занимаются спортом.

- Молодежь у них предпочитает фитнес-клубы и тренажерные залы, а люди постарше – йогу, - рассказывает Марина. – Вообще, их гибкости можно только позавидовать. 60-летние женщины гнутся, как профессиональные спортсменки. Может, поэтому в этом возрасте у них нет проблем с суставами? Несколько раз видела, как пожилые женщины делают групповую зарядку прямо на тротуаре рядом с многоэтажками. Толстых людей там вообще фактически нет. А микрорайоны у них строятся не только с собственными парками с искусственными пляжами и водоемами, куда вход разрешен только своим жителям, но и с теннисными кортами и бассейнами.

Главный вид транспорта в Ханое – конечно, байки. Это очень удобный вид транспорта для работающих вьетнамцев и средство заработка. На байках перевозится все и вся – начиная от семейства с несколькими детьми и заканчивая животными, цветами, фруктами, стройматериалами и прочим. Но в то же время на дорогах мегаполиса немало машин.

- Как байки и автомобили довольно мирно существуют на дорогах с таким интенсивным движением, как в Ханое, и при достаточно небольшом количестве светофоров, я до сих пор не понимаю, - продолжает Марина. – Наверное, секрет во взаимном уважении водителей. ДТП, конечно, здесь случаются. Но мне кажется, у нас в Волгограде их происходит гораздо больше.

Что еще приятно удивило волгоградку – это общественный транспорт.

- Я выросла в Кировском районе и хорошо помню, как в 80-х годах толпы вьетнамцев приезжали в Волгоград на учебу. В нашем районе они учились на связистов. Жили в наших общежитиях и жарили селедку, которая источала отвратительные ароматы на все этажи. Мы их даже жалели, что они из бедной страны. Но за эти годы во Вьетнаме все изменилось, - продолжает Марина.Небоскребы, необъятные торговые центры, супермаркеты с продуктами из Австралии, Японии и США, машины всех мировых марок – так выглядит сегодня столица этой страны.- От огромного количества еды в магазинах голова идет кругом – в одном супермаркете только холодильники с самым разным мороженым занимали метров сто в длину, - рассказывает Марина. – Цены на местные продукты весьма скромные, а вот импортные гораздо дороже. Например, упаковка японского молока стоит примерно рублей 500 на наши деньги. Обнаружила и много марок нашего растительного масла. Ну, и конечно, безумное количество фруктов – я даже не могла запомнить все их названия. Только сортов бананов здесь десятки. А кокосовые пальмы и манго растут прямо на улице. Местные фрукты стоят очень дешево, а на рынках цены на них еще ниже. Правда, то, что не растет во Вьетнаме, продается по очень высоким ценам. Например, черешня стоит в Ханое 2 тысячи рублей, если перевести донги на наши деньги. Тогда, как, например, те же бананы можно купить за 60 рублей. Во Вьетнаме, кстати, селяне очень хорошо зарабатывают на фруктах. Владельцы ананасовых и банановых плантаций ездят, как правило, на дорогих автомобилях. Но это очень тяжелый труд. Мы в одной деревне собирали местные фрукты личи. Через полчаса работы на палящем солнце хочется сбежать куда-нибудь под кондиционер.Образ жизни вьетнамцев отличается от нашего. В пик жары, где-то с 12 до 15 часов, здесь обычно устраивают перерыв, ханойцы в это время стараются даже не выходить на улицу. А после работы люди не стремятся домой, а предпочитают гулять с семьями по торговым центрам и перекусывать вне дома.- Вообще, вьетнамцы помешаны на еде – в городе огромное количество заведений, где можно сытно поесть, причем, как говорят, на разный кошелек. Если денег не очень много, пожалуйста, присаживайтесь в кафе под открытым небом. А, если их почти нет, то можно посидеть на пластиковом стульчике на набережной с копеечным кокосовым молоком. Можно выбрать ресторанчики с кондиционерами, где подороже. Вьетнамцы любят часами сидеть в заведениях со столами с углублениями, где варятся мясо, морепродукты, овощи и тут же все это употребляется в пищу. Все безумно вкусно – с непривычки, правда, сразу объедаешься, - делится Марина.Вьетнамцы, как подметила волгоградка, почти поголовно занимаются спортом.- Молодежь у них предпочитает фитнес-клубы и тренажерные залы, а люди постарше – йогу, - рассказывает Марина. – Вообще, их гибкости можно только позавидовать. 60-летние женщины гнутся, как профессиональные спортсменки. Может, поэтому в этом возрасте у них нет проблем с суставами? Несколько раз видела, как пожилые женщины делают групповую зарядку прямо на тротуаре рядом с многоэтажками. Толстых людей там вообще фактически нет. А микрорайоны у них строятся не только с собственными парками с искусственными пляжами и водоемами, куда вход разрешен только своим жителям, но и с теннисными кортами и бассейнами.Главный вид транспорта в Ханое – конечно, байки. Это очень удобный вид транспорта для работающих вьетнамцев и средство заработка. На байках перевозится все и вся – начиная от семейства с несколькими детьми и заканчивая животными, цветами, фруктами, стройматериалами и прочим. Но в то же время на дорогах мегаполиса немало машин.- Как байки и автомобили довольно мирно существуют на дорогах с таким интенсивным движением, как в Ханое, и при достаточно небольшом количестве светофоров, я до сих пор не понимаю, - продолжает Марина. – Наверное, секрет во взаимном уважении водителей. ДТП, конечно, здесь случаются. Но мне кажется, у нас в Волгограде их происходит гораздо больше.Что еще приятно удивило волгоградку – это общественный транспорт.

- В Ханое – такие же электробусы, как и у нас. Только в салонах – настоящий холодильник, спасение от изнуряющей жары. Там даже представить себе невозможно, чтобы в автобусе не работал кондиционер, как это частенько бывает в Волгограде. Ну и вьетнамцы всегда стараются себя охладить. Например, в Ханое не принято пить горячий кофе – обычно этот напиток употребляют с приличным количеством льда. Не говоря уже о соках и даже пиве, - говорит Марина.

Увы, но русский язык во Вьетнаме уже давно не популярен, хотя во времена Советского Союза здесь работало много кружков по его изучению. За время двухнедельного отпуска Марина лишь однажды на занятии йогой встретила женщину, которая спросила ее имя на русском языке.

- В Ханое – такие же электробусы, как и у нас. Только в салонах – настоящий холодильник, спасение от изнуряющей жары. Там даже представить себе невозможно, чтобы в автобусе не работал кондиционер, как это частенько бывает в Волгограде. Ну и вьетнамцы всегда стараются себя охладить. Например, в Ханое не принято пить горячий кофе – обычно этот напиток употребляют с приличным количеством льда. Не говоря уже о соках и даже пиве, - говорит Марина.Увы, но русский язык во Вьетнаме уже давно не популярен, хотя во времена Советского Союза здесь работало много кружков по его изучению. За время двухнедельного отпуска Марина лишь однажды на занятии йогой встретила женщину, которая спросила ее имя на русском языке.

- Вообще, во Вьетнаме давно культ английского языка – его здесь изучают дети с дошкольного возраста. Выпускники университетов получают диплом только после сдачи экзаменов по языку на международные сертификаты. В сфере обслуживания тоже говорят по-английски – это в обязательном порядке таксисты, продавцы в торговых центрах, официанты, сотрудники отелей. Ну, это и понятно – в Ханое много иностранных компаний, банков, заводов, а за последние годы во Вьетнаме увеличился и туристический поток, - констатирует Марина.

Незабываемым оказалось путешествие во Вьетнам и для Марины. - Для меня эта страна запомнилась безумно вкусными фруктами и улыбчивыми, дружелюбными и трудолюбивыми людьми. Я не встретила там ни одного бомжа или пьяницы, там даже курящий на улице человек – это большая редкость. Вьетнамцы все время, как пчелки, всегда в трудах, в каких-то заботах, я даже не знаю, есть ли время у них на депрессию, - подытожила жительница Волгограда.

Фото читательницы V102.RU



- Вообще, во Вьетнаме давно культ английского языка – его здесь изучают дети с дошкольного возраста. Выпускники университетов получают диплом только после сдачи экзаменов по языку на международные сертификаты. В сфере обслуживания тоже говорят по-английски – это в обязательном порядке таксисты, продавцы в торговых центрах, официанты, сотрудники отелей. Ну, это и понятно – в Ханое много иностранных компаний, банков, заводов, а за последние годы во Вьетнаме увеличился и туристический поток, - констатирует Марина.Незабываемым оказалось путешествие во Вьетнам и для Марины.- Для меня эта страна запомнилась безумно вкусными фруктами и улыбчивыми, дружелюбными и трудолюбивыми людьми. Я не встретила там ни одного бомжа или пьяницы, там даже курящий на улице человек – это большая редкость. Вьетнамцы все время, как пчелки, всегда в трудах, в каких-то заботах, я даже не знаю, есть ли время у них на депрессию, - подытожила жительница Волгограда.Фото читательницы V102.RU

- Первое, что бросилось в глаза, когда ехала из аэропорта в Ханой – это огромное количество красных флагов. Красные флаги с серпом и молотом и с желтой звездой есть на многих частных домах, но и на балконах высоток в новых микрорайонах они тоже присутствуют. Вот такие они патриоты. Флаг, портрет Хо Ши Мина, основателя коммунистической партии Вьетнама, которого они очень чтут и называют дедушкой Хо, и буддийский алтарь – это все есть почти в каждом доме. В стране принято приходить в гости с подарками, которые ставят на алтарь в качестве подношения Будде, в основном это фрукты. Смешно, но, когда мы принесли в одну семью русскую водку, ее тоже поставили среди даров, - делится Марина.Поклонение таким атрибутам, впрочем, не мешает вьетнамцам открывать двери для иностранных инвесторов, которые все чаще выбирают эту страну для развития своего бизнеса. Здесь находятся многочисленные заводы и китайских, и японских, а также европейских известных компаний.