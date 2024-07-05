Общество

«Отправили претензию»: в поликлинике Котово не удалось запустить лифт после ремонта

Общество 05.07.2024 07:29
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05.07.2024 07:29


В поликлинике ЦРБ Котовского района Волгоградской области запуск лифта, который не работает уже несколько месяцев, перенесли на неопределенное время. Ранее на не функционирующий подъемник жаловались пациенты, которые вынуждены были подниматься пешком в кабинет физиопроцедур, находящийся на третьем этаже. 
В облздраве ранее поясняли, что лифт будет запущен до конца июня. Однако, как рассказали V102.RU, этого не произошло и в июле. 
В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству заявили, что после ремонта генератора, из-за поломки которого подъемник вышел из строя, оборудование было возвращено обслуживающей организацией. Однако после его установки выяснилось, что он по-прежнему неисправен. 
- Руководством Котовской ЦРБ направлена претензия в адрес фирмы, которая занималась ремонтом генератора, он отправлен повторно на ремонт, - прокомментировали в облкомздраве. 
В комитете также заверили, что администрацией ЦРБ приняты дополнительные меры для обслуживания маломобильных граждан, которым тяжело преодолевать ступени лестницы. 
- Для таких пациентов организована медицинская помощь в доврачебном кабинете. В случае необходимости проведения физиопроцедур граждан направляют в стационар, который расположен на первом этаже, - пояснили в ведомстве.
Фото Александра Касьянова

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