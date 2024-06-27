Всего один волгоградский вуз попал в рейтинг Forbes

Общество 27.06.2024 10:53
0
27.06.2024 10:53
Волгоградский институт искусства и культуры попал в ТОП-100 лучших вузов России по версии российского издания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Forbes, он расположился на 89-й строчке. ВГИИК стал единственным вузов из Волгоградской области в данном перечне.
Возглавили рейтинг три московских вуза – МГУЮ НИУ «Высшая школа экономики» и Московский физтех.
В лонг-лист исследования вошли 547 вузов. Учитывалось наличие российской аккредитации, программ бакалавриата или специалитета, а также численность студентов не менее 400 человек,
Эксперты опирались на такие показатели, как качество преподавания, мнение работодателей и международная репутация.
В дни фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде назначили допэлектрички27.06.2024 11:42
Общество 27.06.2024 11:42
В Волгограде автомобилисты снова пожаловались на сбои GPS27.06.2024 11:28
Общество 27.06.2024 11:28
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с электросамокатами в центре Волгограда27.06.2024 11:02
Общество 27.06.2024 11:02
В Волгоградской области ввели два уровня погодной опасности27.06.2024 10:38
Общество 27.06.2024 10:38
РПН помог вернуть волгоградке деньги за скрипучий диван27.06.2024 09:02
Общество 27.06.2024 09:02
«Я спасаю свою дочь»: волгоградец опроверг обвинения в похищении собственного ребенка27.06.2024 07:50
Общество 27.06.2024 07:50
Автор песни о мошке стал лауреатом премии Волгограда27.06.2024 07:48
Общество 27.06.2024 07:48
Волгоградец, сэкономивший на ребенке полмиллиона, предстал перед судом27.06.2024 06:42
Общество 27.06.2024 06:42
Может находиться в Астрахани: волонтеры полгода ищут волгоградца с голубыми глазами26.06.2024 21:10
Общество 26.06.2024 21:10
В Урюпинске разоблачили лжегероя России. За настоящими наградами он отправился на СВО26.06.2024 20:26
Общество 26.06.2024 20:26
Организаторы анонсировали вторую волну продажи билетов на матч Суперкубка в Волгограде26.06.2024 20:14
Общество 26.06.2024 20:14
Депутаты Волгограда предостерегли газовиков от перегибов с отключением МКД26.06.2024 19:33
Общество 26.06.2024 19:33
В Волгограде на ул. Дегтярева меняют прохудившийся участок теплосети26.06.2024 17:09
Общество 26.06.2024 17:09
Ливни, град и сильнейший ветер: в МЧС предупредили волгоградцев о надвигающемся шторме26.06.2024 17:03
Общество 26.06.2024 17:03
Волгоградские силовики обезвредили на Волге условных террористов26.06.2024 16:37
Общество 26.06.2024 16:37