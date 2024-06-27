Общество

Всего один волгоградский вуз попал в рейтинг Forbes

Общество 27.06.2024 10:53
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27.06.2024 10:53


Волгоградский институт искусства и культуры попал в ТОП-100 лучших вузов России по версии российского издания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Forbes, он расположился на 89-й строчке. ВГИИК стал единственным вузов из Волгоградской области в данном перечне. 
Возглавили рейтинг три московских вуза – МГУЮ НИУ «Высшая школа экономики» и Московский физтех.
В лонг-лист исследования вошли 547 вузов. Учитывалось наличие российской аккредитации, программ бакалавриата или специалитета, а также численность студентов не менее 400 человек, 
Эксперты опирались на такие показатели, как качество преподавания, мнение работодателей и международная репутация.


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