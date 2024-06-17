Андрей Бочаров обсудит с общественниками планы по развитию региона





20 июня в Волгограде пройдёт встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с общественниками, представителями ветеранских и молодёжных организаций, профессиональных сообществ и участников СВО. Он обсудит с собравшимися планы по развитию региона до 2034 года.

Как рассказали журналистам организаторы, приглашение на мероприятие уже получили порядка 700 человек. Начало встречи запланировано на 12:00.

Присоединиться к встрече в онлайн-формате смогут все желающие — для жителей региона будет организована трансляция происходящего на телеканале «Волгоград 24». Кроме того, текстовая версия и фрагменты выступлений будут доступны и в официальных пабликах администрации Волгоградской области в популярных социальных сетях.