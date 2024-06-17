Военнослужащий из Камышина Юрий Костюк погиб на СВО





В городе Камышин Волгоградской области простятся с Юрием Костюком, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили сегодня, 17 июня, в администрации города.

- Юрий Викторович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Юрия Костюка искренние соболезнования, - говорится в некрологе.

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о погибшем капитане МВД в отставке из Урюпинска Михаиле Покручине.



Фото: администрация Камышина