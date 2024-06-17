Общество

Военнослужащий из Камышина Юрий Костюк погиб на СВО

Общество 17.06.2024 14:58
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17.06.2024 14:58


В городе Камышин Волгоградской области простятся с Юрием Костюком, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили  сегодня, 17 июня, в администрации города. 

- Юрий Викторович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Юрия Костюка искренние соболезнования, - говорится в некрологе. 

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о погибшем капитане МВД в отставке из Урюпинска Михаиле Покручине. 

Фото: администрация Камышина

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