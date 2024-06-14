Капитан МВД в отставке Михаил Покручиный из Урюпинска погиб в зоне СВО

В Урюпинске Волгоградской области простятся с погибшим в ходе СВО капитаном МВД в отставке Михаилом Покручиным, сообщили V102.RU в городской администрации.

Младший сержант в 2023 году заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции. Был артиллеристом.

- Смертельное ранение получил в начале марта при обороне поселка Счастливый Херсонского направления. Ушел из жизни в Московском госпитале Бурденко. Воину было 46 лет. У него остались мама, жена, дети, - сообщили в администрации Урюпинска. - Вечная память герою! Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах.

Михаил Покручинный является уроженцем Урюпинска. Он учился в местном лицее, а потом в Волгоградской академии МВД РФ. Проходил службу в органах внутренних дел. Уволился в должности капитана МВД.

Прощание с погибшим пройдет 15 июня в 11.30 у дома по ул. Ермолова, 42. В 12:30 состоится отпевание в часовне на кладбище в хуторе Попов. Похоронят его на этом же кладбище.

Фото: администрации Урюпинска

Коллаж: Алексей Костяков / V102.RU