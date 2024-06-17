Власти Волгограда объявили о поиске перевозчика для обслуживания муниципальных дачных автобусных маршрутов. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели из бюджета выделены 14,2 млн рублей.

В числе выставленных на торги маршруты: № 32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка», № 45 «Пос. Руднева — Дачи Кировец», № 48э «ВГТЗ — Дачи», № 50э «Обувная фабрика — С/о Автотранспортник», № 53э «ЖД Вокзал — С/о Орошенец», № 54э «ЖД Вокзал — С/о Слава», № 56э «З-д Ермана — Лесник», № 57э «Школа № 33 — С/о «Шельф», № 58э «З-д Петрова — С/о Здоровье», № 60э «Тулака — С/о Спутник», № 7э «39-я Гвардейская — Дачи «Металлург», № 99э «ВГТЗ — Дамба».

Организации, отобранной по итогу открытого электронного аукциона, предстоит выделить на обслуживание 12 сезонных направлений 19 автобусов. Движение должно осуществляться по действующему расписанию с 10 июля по 4 ноября 2024 года. Итоги торгов будут подведены в течение ближайших недель.

Отметим, ранее между администрации Волгограда и муниципальным предприятием «ВПАТП № 7» был подписан четырёхмесячный контракт на обеспечение транспортной доступности СНТ в границах областного центра.