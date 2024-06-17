Происшествия

Момент жесткого ДТП с BMW-перевертышем в центре Волгограда попал на видео

Происшествия 17.06.2024 07:45
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17.06.2024 07:45


В Центральном районе Волгограда иномарка BMW вылетела на разделительную полосу и завалилась на бок. Момент жесткого дорожно-транспортного происшествия с перевертышем зафиксировала камера видеорегистратора в попутной машине. 



По сообщению очевидцев происшествия, водитель иномарки чудом не задел переходивших дорогу людей и припаркованные вдоль дороги автомобили. Ударив по газам на пересечении ул. Невской и ул. Рокоссовского мужчина, судя по записи, не справился с управлением и ушел в занос. В районе остановки «ЦКД "Родина"» иномарка вылетела на разделительную полосу и перевернулась. 

Водителю очень повезло, – сообщают волгоградцы. – BMW едва не врезалась в деревья и улеглась аккуратно между ними.   

По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. От медицинской помощи водитель BMW отказался. 

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