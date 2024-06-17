В Центральном районе Волгограда иномарка BMW вылетела на разделительную полосу и завалилась на бок. Момент жесткого дорожно-транспортного происшествия с перевертышем зафиксировала камера видеорегистратора в попутной машине.





По сообщению очевидцев происшествия, водитель иномарки чудом не задел переходивших дорогу людей и припаркованные вдоль дороги автомобили. Ударив по газам на пересечении ул. Невской и ул. Рокоссовского мужчина, судя по записи, не справился с управлением и ушел в занос. В районе остановки «ЦКД "Родина"» иномарка вылетела на разделительную полосу и перевернулась.

– Водителю очень повезло, – сообщают волгоградцы. – BMW едва не врезалась в деревья и улеглась аккуратно между ними.

По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. От медицинской помощи водитель BMW отказался.