Общество

Дети, роженицы, ветераны: пять историй спасения от волгоградских врачей

Общество 16.06.2024 13:53
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16.06.2024 13:53


В России сегодня, 16 июня, свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Редакция V102.RU вспомнила пять историй спасения пациентов волгоградскими врачами, которые произошли в этом году. 

Они выходят на работу вопреки настроению и погоде, берут дополнительные смены, подчас рискуют своими жизнями наравне со спасателями и полицейскими, чтобы спасти совершенно незнакомого им человека. Особо хочется отметить экипажи скорой помощи, которые фактически принимают на себя, образно говоря, первый удар.


Врачи Волгоградской областной больницы № 1 спасли жизнь ветерану тыла Великой Отечественной войны 99-летней Клавдии Петровне Пяткиной. Пожилую волгоградку с ишемическим инсультом оперативно доставили в приемное отделение сосудистого центра. Вскоре ветеран пошла на поправку и ее стали готовить к выписке. 


Хирурги все той же областной больницы в буквальном смысле сохранили ногу, проведя ювелирную операцию пациенту с закупоркой сосудов. Пенсионер жаловался на боль в ноге. Врачи выполнили операцию по реканализации аорты со стентированием. Сложность вмешательства заключалась в протяженности закупорки каналов, которая составила полметра. 


Специалисты волгоградского перинатального центра № 2 провели операцию женщине на 25-й неделе беременности, чтобы спасти маму и ее будущего ребенка. Появившуюся на свет кроху весом всего 700 граммов подключили к искусственной вентиляции легких — малышка не могла сделать и вдоха. За жизнь ребенка боролись три долгих месяца. Счастливую маму и набравшую почти три килограмма дочь выписали из стен больницы. 


Еще одна история со счастливым концом произошла в апреле. Хирурги перинатального центра экстренно удалили у роженицы две большие доброкачественные опухоли размером с кулак, мешавшие врачам принять роды. Благодаря профессионализму врачей на свет появилась девочка.


Волгоградским врачам по плечу и довольно уникальные операции. Так, впервые в регионе 63-летнему пациенту с пересаженной печенью удалили камни. Мужчина почувствовал себя плохо после проведенной пару лет назад трансплантации печени и обратился в центр Шумакова с механической желтухой. После обследования его перевели в больницу скорой помощи № 25, где благополучно провели сложную операцию. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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