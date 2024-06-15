В Волгограде ускорили расселение опасного дома в переулке Фабричном после внимания Бастрыкина

Жильцов аварийной двухэтажки в переулке Фабричный Тракторозаводского района Волгограда, где разваливаются стены и коммуникации, должны расселить за полгода. Как сообщает V102.RU, такое решение вынес Центральный районный суд Волгограда по иску прокуратуры.

Надзорное ведомство просило суд обязать администрацию Волгограда расселить многоквартирный дом №10 в переулке Фабричный, который признан аварийным и подлежащим сносу.

Ранее информагентство подробно сообщало о жутких условиях проживания людей в аварийной двухэтажке, построенной несколько десятков лет назад как временное жилье для рабочих алюминиевого завода. Дом признали опасным для проживания еще в 2017 году, однако срок расселения жильцов был перенесен на 2026 год. Меж тем, в многоквартирном доме нет ни света, ни воды, ни канализации.





В январе 2023 года расположенный рядом такой же аварийный дом №12 по переулку Фабричный сгорел из-за ветхой проводки. Жильцы дома №10 всерьез опасались, что тоже могут сгореть, так как находиться в таких условиях небезопасно.

После публикаций СМИ и ОНФ на проблему обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил провести проверку. Как выяснилось, после этой шумихи активизировались и другие органы власти.

- В рамках надзорных мероприятий прокуратурой района совместно с администрацией города и района, МУП «ЦМ БТИ», проведен осмотр спорного многоквартирного дома, по результатам которого установлено, что прогрессируют ранее выявленные нарушения целостности кирпичной кладки, торцевая стена как конструктивная составляющая дома перестала выполнять свою функцию по обеспечению несущей способности, - говорится в материалах суда.





Эксперт в заключении назвал техническое состояние дома недопустимым, так как существует опасность для пребывания людей из-за возможного обрушения конструкций.





- Поскольку срок расселения жильцов указанного многоквартирного дома, определенный органом местного самоуправления до 2026 года, не отвечает требованиям разумности, является чрезмерно длительным и влекущим возможность причинения вреда жизни или здоровью граждан (жильцов дома), прокурор просил возложить на администрацию Волгограда обязанность по расселению граждан из многоквартирного дома в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу, - сообщили в суде.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Однако решение суда в законную силу пока не вступило, так как может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

Фото: архив V102.RU / Скриншоты видео волгоградского отделения ОНФ / VK