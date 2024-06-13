Общество

«В медицине нет случайных людей»: интервью с руководителем волгоградского медцентра

Общество 13.06.2024 15:44
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13.06.2024 15:44


В третье воскресенье июня профессиональный праздник отмечают люди, которые выбрали свое дело, чтобы делать добро. Их профессия — образец гуманности. Их работа – трудная, ответственная и требующая постоянного совершенствования. Перед ними стоят важнейшие задачи – распознавать, лечить, предупреждать болезни и спасать жизни. 
В преддверии Дня медицинского работника о своей профессии рассказал директор медицинского центра Волгоградского алюминиевого завода Владимир Гатченко. 
Владимир Николаевич пришел в профессию осознанно. Сначала поступил в медучилище, затем – в медицинский институт на лечебное дело. Учился и совмещал учебу с работой на скорой помощи. 
– Я всегда работал, хоть и учился на дневном, а еще был старостой группы все шесть лет обучения. После института начинал свою трудовую деятельность хирургом в больнице имени Фишера. Дошел до хирурга первой категории, а позже стал заниматься и административной деятельностью, – рассказывает Владимир Гатченко. 
Работа оперирующего хирурга - тяжёлая, как и работа организатора. Это борьба и сочетание компромиссов. Надо достигнуть своей цели и постараться, чтобы потери при этом были минимальные. Так и в руководстве медцентром – нужно понимать специфику, вникать во все процессы, делать свое дело честно и находить оптимальные решения, чтобы поддерживать все на хорошем уровне. 
– Мой жизненный принцип – никогда нельзя обманывать, нельзя подтасовывать, – объясняет Владимир Николаевич. – Когда ведешь больного, надо говорить так, как есть на самом деле. Потому что ситуация, например, в хирургии меняется буквально по минутам, нужно очень быстро принимать решения. 
Владимир Николаевич очень гордится своими коллегами в медицинском центре: «Хороший коллектив, грамотный и доброжелательный. Я благодарен всем за работу и хотел бы сохранить состав, который сейчас есть. Возможно расширить его новыми специалистами, чтобы все задачи, которые стоят передо мной, можно было выполнить».
У меня был старший товарищ по жизни, по медицине. Он говорил так: «В медицине есть ремесленники, а есть творцы. Ремесленники – те, кто попал в медицину случайно. А творцы считают, что надо вкладывать душу и относиться к коллегам и к пациентам ответственно, уважительно и доброжелательно. Случайные люди не остаются в медицине». Я с этим абсолютно согласен, – комментирует Владимир Гатченко. – Я поработал в разные времена и хочу сказать, что в медицине случайных людей очень мало, и они там не задерживаются.
Владимир Николаевич поделился, что живет в частном доме и любит заниматься своим садом, выращивает виноград. Воспитал вместе с супругой сына и дочь. Подрастает внучка – уже перешла в шестой класс, занимается танцами и рисованием. А еще у него живут кошка и собака, которых подобрали на улице в очень плохом состоянии. Но всех выходили, вылечили, откормили. И теперь они стали любимцами всей семьи. 
Именно с семьей связано и поздравление Владимира Николаевича к профессиональному празднику:
– Коллегам хочу пожелать семейного и личного счастья. Если у кого-то нет семьи, то чтобы она появилась, у кого есть семья, то чтобы всё было благополучно. Ведь если у человека дома всё хорошо, значит, на работе он может работать в полную силу. 

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