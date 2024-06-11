Общество

На военном кладбище в Мытищах похоронят экс-главу волгоградского «Боевого братства» Андрея Бабкина

Общество 11.06.2024 20:02
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11.06.2024 20:02


14 июня на военном кладбище в подмосковных Мытищах состоятся похороны бывшего руководителя Волгоградского регионального отделения «Боевого братства» Андрея Бабкина. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прощания состоится в период с 10:00 до 11:00.

Напомним, боевой офицер погиб в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса, куда он по зову сердца отправился ещё в 2022 году. Ранее Андрей Бабкин уже участвовал в боевых действиях в Афганистане и Северном Кавказе, миротворческих операциях Осетино-Ингушского конфликта, гуманитарной помощи Абхазии, Приднестровью и Южной Осетии. С января 2014 года возглавил добровольческий отряд по оказанию помощи Крыму и Донецкой области.

Скриншот: видео ГТРК «Волгоград-ТРВ»

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