В Волгоградской области «оживили» 92 кг просроченной рыбы

В Волгоградской области выявлен факт нарушения юрлицом ветеринарного законодательства. Как сообщает V102.RU, одна из фирм искусственно продлила сроки годности на свою продукцию.

— Установлено, что на своей площадке юридическое лицо через транзакцию «переработка/производство» увеличило сроки годности на 92 килограмма рыбной продукции, — рассказали информагентству в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Уточняется, что нарушения ветзаконодательства, техрегламента и прослеживаемости пищевой продукции вскрылись в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий». Надзорное ведомство объявило юрлицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напомним, что девять волгоградцев слегли с ботулизмом после употребления вяленой рыбы.

Фото: архив ИА «Высота 102»