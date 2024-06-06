Общество

В Волгоградской области «оживили» 92 кг просроченной рыбы

Общество 06.06.2024 06:52
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06.06.2024 06:52


В Волгоградской области выявлен факт нарушения юрлицом ветеринарного законодательства. Как сообщает V102.RU, одна из фирм искусственно продлила сроки годности на свою продукцию.  

— Установлено, что на своей площадке юридическое лицо через транзакцию «переработка/производство» увеличило сроки годности на 92 килограмма рыбной продукции, — рассказали информагентству в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Уточняется, что нарушения ветзаконодательства, техрегламента и прослеживаемости пищевой продукции вскрылись в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий». Надзорное ведомство объявило юрлицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Напомним, что девять волгоградцев слегли с ботулизмом после употребления вяленой рыбы.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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