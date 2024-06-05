«Охранять природу — значит охранять Родину»: волгоградских экоактивистов отметили благодарностями губернатора

В Волгограде в торжественной обстановке наградили экоактивистов, которые несмотря ни на что вносят свой посильный вклад в сохранение уникальной природы родного региона, сообщает V102.RU.

Отличившихся отметили благодарностями губернатора Волгоградской области, благодарственными письмами регионального заксобрания, облкомприроды и Экосовета при Волгоградской облдуме.





К собравшимся в зале обновленного здания бывшего кинотеатра «Победа» от имени спикера облдумы Александра Блошкина и депутатского корпуса региона обратилась председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экосовета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева.

Парламентарий отметила, что именно благодаря гражданской позиции активистов, их чувству ответственности, а также неуемной энергии решаются многие важные задачи при реализации нацпроекта «Экология».

— Хочется выразить искреннюю признательность всем профессиональным экологам, ученым, а также волонтерам, активистам экологических организаций, которые вносят огромный вклад в защиту окружающей среды. Хотелось бы также поблагодарить региональные природоохранные и правоохранительные органы за активное сотрудничество в решении экологических проблем. Выдающий писатель Михаил Пришвин когда-то сказал: «Охранять природу — значит охранять Родину», — подчеркнула Ирина Соловьева.





Отметим, что в Волгоградском регионе с каждым годом усиливается внимания к «зеленой» повестке. Успешно реализуются мероприятия нацпроекта «Экология», активно развивается экологическое волонтерское движение, в природоохранных акциях участвует все больше неравнодушных людей.

Успехи заметны и в сфере природоохранного законодательства. В мае 2024 года XL Южно-Российская Парламентская Ассоциация выступила с поддержкой сразу двух обращений к Госдуме, подготовленных волгоградскими депутатами, касающихся вопросов совершенствования законов, регулирующих водные отношения и затрагивающих особо охраняемые природные территории.





Экосовет при облдуме вносит ощутимый вклад в дело защиты экологии. Он объединил в своих рядах инициативных и неравнодушных людей, консолидировал усилия органов власти и общества в вопросах защиты окружающей среды, стал эффективной площадкой для выработки совместных решений по самым актуальным направлениям.

Сегодня были отмечены наиболее отличившиеся специалисты природоохранных структур, экоактивисты, представители учреждений образования, предприятий региона, а также общественники.

Фото: Волгоградская областная дума