В Волгоградской области государству вернули часть акватории Волги





В Ленинском районе Волгоградской области разразился скандал, связанный с передачей в частные руки земельного участка, куда загадочным образом была включена ещё акватория Волги.

- Установлено, что в хуторе Булгаков Ленинского района Волгоградской области в собственности граждан находится незаконно сформированный земельный участок, в состав которого включено около 1,5 тысяч кв. метров акватории р. Волга, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры.

По итогу организованной проверки надзорное ведомство обратилось с иском в суд о возвращении государству водного фонда. Ленинский районный суд поддержал требования прокуратуры.

Отметим, в ближайшее время соответствующие изменения о границах и площади участков должны быть внесены в ЕГРН.

Фото из архива ИА «Высота 102»