Общество

Миллиард потратят на реконструкцию оросительной системы под Волгоградом

Общество 06.06.2024 08:34
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06.06.2024 08:34


В Волгоградской области приведут в порядок Городищенскую оросительную систему. Как сообщает ИА «Высота 102», ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» объявило о поиске подрядной организации для реконструкции двух ниток напорных трубопроводов, обеспечивающих подачу воды из Волги в оросительные каналы.

Согласно размещённой на Госзакупках документации, компании, прошедшей отбор, предстоит произвести демонтаж отслуживших свой век коммуникаций вблизи Ерзовского городского поселения. Взамен должен быть смонтирован трубопровод диаметром 2140 мм протяжённостью более 3 тыс. метров, а также запорная арматура и несколько технологических трубопроводов меньших диаметров.

На эти цели из бюджета выделено 976 млн рублей.

По информации специалистов, реконструкция двух ниток напорных трубопроводов Городищенской оросительной системы позволит развить мелиоративный потенциал для последующего вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых территорий.

Отметим, итоги аукциона будут подведены во второй декаде июня 2024 года. Проект реконструкции должен быть реализован до 30 сентября 2026 года.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

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