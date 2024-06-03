Клещи продолжают кусать утомленных солнцем волгоградцев

Активность клещей с наступлением жары в Волгоградской области не уменьшилась. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, за неделю с жалобами на укусы этих членистоногих обратился 151 человек, что не превышает среднемноголетних показателей.

Всего в этом сезоне клещи покусали уже 1047 жителей региона, в том числе 421 ребенка. Больше всего обращений после нападения клещей поступило в Волгограде - 535. Следом идут Волжский и Урюпинский район - 52 и 43 случая соответственно.

По состоянию на 3 июня случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.