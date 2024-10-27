Общество

В Палласовке простились с погибшим на СВО добровольцем с позывным «ДОГ»

Общество 27.10.2024 08:02
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27.10.2024 08:02


В городе Палласовка Волгоградской области простились с ветераном боевых действий 49-летним Александром Дерябиным, который погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщили V102.RU близкие Александра, в августе 2023 года он направился в зону СВО добровольцем и сражался в рядах ВДВ на передней линии. У него был позывной «ДОГ».

- Александр мужественно сражался. 19 октября он получил смертельные ранения в бою, и 21 октября скончался в госпитале, не приходя в сознание, - рассказали информагентству. 


У погибшего воина остались жена и маленький ребенок. 

Все, кто знал Александра, отмечают, что он был очень хорошим другом и прекрасным семьянином. 

- Мы тебя помним и никогда не забудем!! Спи спокойно, - говорят люди, которые проводили бесстрашного бойца в последний путь.

Выражаем соболезнования семье погибшего.

Фото: читатели V102.RU

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