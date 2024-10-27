В городе Палласовка Волгоградской области простились с ветераном боевых действий 49-летним Александром Дерябиным, который погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщили V102.RU близкие Александра, в августе 2023 года он направился в зону СВО добровольцем и сражался в рядах ВДВ на передней линии. У него был позывной «ДОГ».
- Александр мужественно сражался. 19 октября он получил смертельные ранения в бою, и 21 октября скончался в госпитале, не приходя в сознание, - рассказали информагентству.
У погибшего воина остались жена и маленький ребенок.
Все, кто знал Александра, отмечают, что он был очень хорошим другом и прекрасным семьянином.
- Мы тебя помним и никогда не забудем!! Спи спокойно, - говорят люди, которые проводили бесстрашного бойца в последний путь.
Выражаем соболезнования семье погибшего.
Фото: читатели V102.RU