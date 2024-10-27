Общество

Осень, ты куда? Волгоград в оттенках золотого – в фоторепортаже ИА «Высота 102»

Общество 27.10.2024 16:57
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27.10.2024 16:57


Улицы Волгограда все еще раскрашены яркими красками осени, но нужно ловить момент, чтобы запомнить и запечатлеть эту быстро уходящую красоту. Горожане в парках наслаждаются теплыми деньками, чтобы набраться сил перед предстоящей шестидневной рабочей неделей. По волгоградским улицам прогулялся и известный фотограф Геннадий Гуляев. Что из этого получилось – в фоторепортаже ИА «Высота 102».


Маршрут проходил по знакомым всем улицам и местам, расположенным в Центральном районе Волгограда. Феерия цвета особенно впечатляет в парках, где каждое дерево и куст примеряют именно свой, особенный оттенок золотого.

 


Все еще зеленому газону также к лицу желто-оранжевый наряд. 

 


В парках уже почти созрела рябина. Для птиц, которые останутся здесь на зиму, этот урожай - хорошая подмога в лютую стужу.



Погода пока благоволит для того, чтобы присесть на лавочку и погрузиться в свои мысли, пока вокруг неспешно падают листья.






Фото: Геннадий Гуляев

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