Улицы Волгограда все еще раскрашены яркими красками осени, но нужно ловить момент, чтобы запомнить и запечатлеть эту быстро уходящую красоту. Горожане в парках наслаждаются теплыми деньками, чтобы набраться сил перед предстоящей шестидневной рабочей неделей. По волгоградским улицам прогулялся и известный фотограф Геннадий Гуляев. Что из этого получилось – в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Маршрут проходил по знакомым всем улицам и местам, расположенным в Центральном районе Волгограда. Феерия цвета особенно впечатляет в парках, где каждое дерево и куст примеряют именно свой, особенный оттенок золотого.





Все еще зеленому газону также к лицу желто-оранжевый наряд.





В парках уже почти созрела рябина. Для птиц, которые останутся здесь на зиму, этот урожай - хорошая подмога в лютую стужу.









Погода пока благоволит для того, чтобы присесть на лавочку и погрузиться в свои мысли, пока вокруг неспешно падают листья.





















Фото: Геннадий Гуляев