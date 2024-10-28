Общество

Под Волгоградом накормили и обогрели застрявших на дороге раненых бойцов СВО

Общество 28.10.2024 09:14
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28.10.2024 09:14


В Калаче-на-Дону Волгоградской области за несколько часов отремонтировали сломавшийся автобус с ранеными бойцами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм канал «Помощь фронту 34», накануне автобус с 20 военннослужащими сделал вынужденную остановку в городе. Местные жители, узнав о проблеме, стали приносить военным продукты – пироги, сало, воду, закрутку, яйца, груши, яблоки, пряники и даже огромную кастрюлю домашней лапши. 

Оказали помощь калачевцы и в ремонте автобуса – кто-то приобрел запчасти, а кто-то принял в этом личное участие. Пока шли работы, бойцы грелись в одном из кафе города. Ко всему прочему старшему группы передали и наличные деньги на мелкие нужды. 
Прощаясь, военные поблагодарили калачевцев за неравнодушие и неоценимую помощь. 
Фото «Помощь фронту 34» t.me

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