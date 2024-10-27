В Волгоградской области ТВ-сигнал пропадет в трех населенных пунктах

С 28 октября в Волгоградской области запланированы временные отключения телесигнала из-за профилактических работ, передает V102.RU.

По информации регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, трансляция телевизионных пакетов РТРС-1,РТРС-2 прервется 28 октября в поселке Большевик Еланского района. Перерыв в вещании будет с 09:00 до 15:00.

В хуторе Успенка Нехаевского района телесигнал пропадет 29 октября с 10:00 до 16:00.

31 октября в городе Серафимовиче профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования, пройдут с 10:00 до 16:00.

Фото: администрации Волгоградской области