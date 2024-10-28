Общество

В Волгограде аварийную 2-этажку в мрачном месте спрячут за забором

Общество 28.10.2024 07:48
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28.10.2024 07:48


В Волгограде ищут подрядчика, который за пять рабочих дней обнесет забором 2-этажный аварийный дом на территории поселка Четвертый участок в Краснооктябрьском районе. Как сообщает V102.RU, заказчиком работ выступает районное ЖКХ.

Забор появится у расселенного многоквартирного дома №3 в этом поселке, где уже есть больше двух десятков аварийных домов. Начальная стоимость работ оценивается в 328 тысяч рублей.

Одно из условий - устанавливаемые ограждения должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися. Для изготовления забора подрядчику нужно использовать доски и профнастил. Новый забор должен простоять как минимум год – таков гарантийный срок на выполненные работы.

Отметим, что дома на территории поселка Четвертый участок двухэтажной постройки середины прошлого века. Так, к примеру, дом №3, у которого установят забор, был введен в эксплуатацию 76 лет назад - в 1948 году. 

Фото из архива V102.RU

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