В Волгограде осудят 45-летнего мужчину, по пьяни сгубившего мать





В Советском районе Волгограда следствие завершило изучение обстоятельств гибели 74-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерка угорела заживо из-за собственного сына.

- 12 апреля 2024 года фигурант распивал спиртные напитки по месту своего жительства в одной из квартир дома 86 по проспекту Университетскому, где проживал совместно со своей 74-летней матерью. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый прошел в спальную комнату, где сел на кресло, закурил сигарету, после чего уснул, — рассказали редакции в пресс-службе управления СК России по Волгоградской области.

По информации следователей, непотушенная сигарета стала причиной пожара. Мать обвиняемого скончалась из-за отравления угарным газом.

Отметим, материалы уголовного дела переданы в суд. За причинение смерти по неосторожности мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.