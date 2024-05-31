Праздник и новые цветы: волонтеры НПЗ навестили воспитанников социального центра





Накануне Международного Дня защиты детей молодые специалисты волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа посетили подшефный Красноармейский социально-реабилитационный центр и устроили для ребят настоящий праздник.

Нефтяники провели субботник и облагородили территорию центра после зимы – украсили клумбы новыми цветами, убрали мусор, покрасили спортивную площадку, закупили новый спортинвентарь.

После субботника воспитанников центра ждали веселые конкурсы от аниматоров, много музыки, воздушных шаров и, конечно же, сладостей.

Нефтепереработчики уже на протяжении нескольких лет навещают ребят из подшефного центра. Сегодня в рядах сотрудников компании сформировалось сообщество активных добровольцев. Они проводят субботники, праздники и приезжаю к своим подопечным с подарками и поздравлениями в преддверии Нового года.



