Волгоградцам рассказали, где искать большие зарплаты

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди эйчаров 1000 компаний из всех округов РФ. Выяснилось, что шесть из 10 фирм повышали зарплаты своим сотрудникам в течение последних шести месяцев.

Уточняется, что в более чем половине компаний-респондентов повышали или индексировали оклады менее чем полгода назад, а каждая пятая фирма пересмотрела вознаграждение за труд сотрудников от шести до 12 месяцев назад. Четверо из 100 кадровиков признались, что в их организациях уже два годе не менялся размер оплаты труда. В течение последнего полугода зарплаты персонала чаще всего пересматривали малые предприятия (59%).

Если судить по сферам деятельности, то повышени либо индексация зарплаты затронула IT- и логистические компании (по 61%), а также торговые организации (60%). Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге работодателей, повышавших жалование персонала после января 2024 года, меньше, чем в целом по стране (52 и 51% против 57% соответственно).

Согласно опросу, размер средних зарплат «в рынке» вырос за год в компаниях, занятых в IT (+10,1%), в строительной сфере (+8,4), в HR (+8,3%), в маркетинге, рекламе и PR (+8,3%), в банковской отрасли (+7,7%).

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»