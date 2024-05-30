В Волгограде трепавшая нервы жильцам УК-банкрот задолжала 28 миллионов рублей

К субсидиарной ответственности на сумму более 28 миллионов рублей привлечены бывшие руководители ООО «УО «Гала Парк» в Волгограде, которое признано банкротом, передает V102.RU.

Напомним, что о проблемах жильцов, дома которых оказались в управлении этой компании, информагентство ранее неоднократно сообщало. Так, жители Кировского и Тракторозаводского района жаловались в редакцию на сгнившие внутридомовые коммуникации, текущие крыши, отсутствие отопления, обваливающиеся потолки, замусоренные дворы и другие коммунальные неприятности, которые мешали им спокойно жить.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе проверки требований законодательства о банкротстве вскрылось, что руководство УК в августе 2019 года заключило договор с аффилированным предпринимателем на содержание общедомового имущества порядка 300 многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УО «Гала Парк».

- При этом фактически договор не выполнялся, в то время как акты выполненных работ выставлялись для оплаты в полном объёме, - сообщила Черединина.

УК признали банкротом в сентябре 2021 года. Арбитражный суд Волгоградской области в ходе рассмотрения дела признал, что указанными действиями был причинен существенный вред кредиторам, которыми являются ресурсоснабжающие организации и бюджетные учреждения. В результате руководство УК было привлечено к субсидиарной ответственности, т.е. на них возложена обязанность по погашению долга.

Вскрылись многочисленные нарушения и в действиях конкурсного управляющего. В их числе называется сокрытие сведений о поступлении и расходовании денежных средств должника, неправомерное расходование конкурсной массы, перечисление в свою пользу денежных средств под видом вознаграждения, а также использование расчетного счета другого юридического лица в целях вывода активов должника-банкрота.

- По результатам рассмотрения заявлений прокуратуры региона Арбитражным судом Волгоградской области конкурсный управляющий ООО «УО «Гала Парк» отстранен от исполнения обязанностей, с него взысканы убытки в конкурсную массу в размере 7,7 миллиона рублей, - рассказала Черединина.

Кроме того, ГСУ ГУ МВД России по региону возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ по факту преднамеренного банкротства ООО «УО «Гала Парк». Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки.