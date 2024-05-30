Общество

В Волгоградской области готовятся запустить карту жителя региона

Общество 30.05.2024 21:12
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30.05.2024 21:12

В Волгоградской области ищут поставщика серверного оборудования, необходимого для запуска электронной карты жителя региона. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий аукцион 29 мая опубликован на Госзакупках.

Компании, победившей по итогу конкурсных процедур, предстоит поставить вычислительный кластер, состоящий из трёх узлов распределённых вычислений, узла обработки и хранения данных, а также двух сетевых узлов. На эти цели из бюджета выделены 36,5 млн рублей.

Как рассказали редакции в пресс-службе администрации Волгоградской области, серверные мощности необходимы для размещения соответствующего программного комплекса с последующем развертыванием инфраструктуры с использованием платформы Национальной системы платежных карт «МИР».

Отметим, жители многих регионов России уже несколько лет имеют возможность испытать преимущество использования такого рода новшеств. Единая карта жителя региона, с одной стороны, позволяет держателю пользоваться ей как обычной банковской картой, а с другой — подключать различные социальные сервисы. К примеру, её можно использовать для оплаты проезда в общественном транспорте или при обращении в поликлинику вместо привычного полиса ОМС. О планах по внедрению электронной карты жителя Волгоградской области впервые стало известно в 2021 году.

 

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