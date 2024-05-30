В Волгоградской области готовятся запустить карту жителя региона

В Волгоградской области ищут поставщика серверного оборудования, необходимого для запуска электронной карты жителя региона. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий аукцион 29 мая опубликован на Госзакупках.

Компании, победившей по итогу конкурсных процедур, предстоит поставить вычислительный кластер, состоящий из трёх узлов распределённых вычислений, узла обработки и хранения данных, а также двух сетевых узлов. На эти цели из бюджета выделены 36,5 млн рублей.

Как рассказали редакции в пресс-службе администрации Волгоградской области, серверные мощности необходимы для размещения соответствующего программного комплекса с последующем развертыванием инфраструктуры с использованием платформы Национальной системы платежных карт «МИР».