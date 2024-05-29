Волгоградцев ждет испепеляющая жара в последние дни мая

Волгоградскую область в ближайшие два дня ждет испепеляющая жара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, дневные температуры местами поднимутся до +35 градусов.

— Завтра, 30 мая, по области осадки маловероятны. Ветер юго-восточного направления 8-13 м/с. В ночные часы +15...+20º, при прояснении +9...+14º, днем воздух раскалится до +28...+33º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В пятницу, 31 мая, ночью и днем местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер юго-западный со скоростью 8-13 м/с. Ночью за окном +15...+20º, при прояснении +9...+14º, в послеобеденное время +27...+32º, а местами до +35º.

В Волгограде 30 и 31 мая установится облачная с прояснениями погода.

— 30 мая по городу без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Ночью +16…+18º, днем +31...+33º, — уточнили волгоградские синоптики. — 31 мая в ночные часы осадков не ожидается, днем вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью в областной столице +16…+18º, днем +31...+33º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»