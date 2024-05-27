Общество

В Волгограде из-за вспыхнувшей «Лады» эвакуировали сотрудников «Вкусно и точка»

Общество 27.05.2024 10:12
0
27.05.2024 10:12


Сегодня утром, 27 апреля, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло возгорание «Лады 2114», припаркованной возле ресторана быстрого питания «Вкусно и точка». Как сообщили V102.RU очевидцы, из-за случившегося работники заведения были эвакуированы. 

– Четырнадцатую пытались сначала потушить сотрудники ресторана своими силами с помощью ведра с водой, но после этого дым от капота начал валить еще больше. Затем сработала противопожарная система в кафе, и все работники вышли на улицу на безопасное расстояние, – рассказал один из местных жителей. 


В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сообщение о возгорании отечественного автомобиля поступило в 08:18. 

Произошло горение в подкапотном пространстве автомобиля на площади 1 кв. м. Пожарно-спасательные расчёты 2-ой ПСЧ ликвидировали горение в 08:25, – уточнили в ведомстве.

Причина пожара уточняется.

Фото: Леонид Луночкин / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.05.2024 12:20 Реклама
Общество 27.05.2024 12:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.05.2024 12:16
Общество 27.05.2024 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2024 12:08
Общество 27.05.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2024 11:54
Общество 27.05.2024 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2024 10:23
Общество 27.05.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2024 10:15
Общество 27.05.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2024 08:19
Общество 27.05.2024 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 21:32
Общество 26.05.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 18:11
Общество 26.05.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 16:56
Общество 26.05.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 15:48
Общество 26.05.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 14:56
Общество 26.05.2024 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 14:05
Общество 26.05.2024 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 12:23
Общество 26.05.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 11:34
Общество 26.05.2024 11:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:39
Водителя спасли лишь подушки безопасности: в Иловле произошло страшное ДТП с участием Suzuki VitaraСмотреть фотографии
13:21
Дым видно было из Средней Ахтубы: в Волгограде пожарные ликвидировали возгорание в высотке UrbnСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Горящий фасад строящейся высотки в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
12:31
В Москве суд приступил к рассмотрению ходатайства об изменении мер пресечения генералу ПоповуСмотреть фотографии
12:28
Крупный пожар в строящемся ЖК тушат в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:20
«Шаг к мечте» сделали юные артисты балета театра «Царицынская опера»Смотреть фотографии
12:16
После ток-шоу на ТВ к волгоградской матери-грязнуле нагрянула проверкаСмотреть фотографии
12:08
Волгоградцев продолжают атаковать клещи: за неделю покусан 131 человекСмотреть фотографии
11:54
Глав городов и сел Волгоградской области соберут на учения из-за жарыСмотреть фотографии
11:39
Истязавшего 5-летнего сына отца-садиста оставили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
11:10
Модный и вместительный по привлекательной цене: первые впечатления от LIVAN X6 PROСмотреть фотографии
10:58
Жесткое ДТП с байком на ул. Пархоменко в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографии
10:39
«Росгосстрах» награжден премией Finaward за инновацию «Цифровой агент»Смотреть фотографии
10:33
СК начал проверку по факту инцидента с подростком на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
Пробка длиной в 12 км образовалась на въезде в Волгоград из-за аварииСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области пройдет Спартакиада молодежи России допризывного возрастаСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде из-за вспыхнувшей «Лады» эвакуировали сотрудников «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
09:53
УФСБ и полиция нагрянули на дачи с мигрантами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Концессии проводят проверку по факту происшествия на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
08:19
«Погибло почти 70% ягод»: майские заморозки прошли катком по урожаю волгоградской клубникиСмотреть фотографии
22:59
Открыли пляжный сезон: российские волейболисты разыграли медали на песочных кортах «Динамо» в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде звездные шеф-повара сошлись в кулинарном баттлеСмотреть фотографии
21:03
Ребята, мы все потеряли?: «Ротор» на выезде проиграл «Чайке» со счетом 1:3Смотреть фотографии
20:52
Юрист семьи покалеченного в «Воинграде» волгоградца обвинил ответчиков в кумовствеСмотреть фотографии
19:31
На видео попала массовая драка у ресторана «Кацо» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:11
«Когда-то сюда может вернуться вода»: заброшенный родник жизни на Мамаевом кургане стал приютом для диких животныхСмотреть фотографии
16:56
Битту Маллик, краски Холи и счастье: в ЦПКиО Волгограда прикоснулись к ИндииСмотреть фотографии
15:48
Aviaincident: в аэропорту Волгограда на старте отказали тормоза самолета DR1/LСмотреть фотографии
14:56
Возмутившая Бастрыкина горе-мать оказалась в эфире у ГордонаСмотреть фотографии
14:05
Город коммунальных катастроф под Волгоградом оставили без воды до 27 маяСмотреть фотографии
 