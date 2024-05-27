



Сегодня утром, 27 апреля, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло возгорание «Лады 2114», припаркованной возле ресторана быстрого питания «Вкусно и точка». Как сообщили V102.RU очевидцы, из-за случившегося работники заведения были эвакуированы.

– Четырнадцатую пытались сначала потушить сотрудники ресторана своими силами с помощью ведра с водой, но после этого дым от капота начал валить еще больше. Затем сработала противопожарная система в кафе, и все работники вышли на улицу на безопасное расстояние, – рассказал один из местных жителей.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сообщение о возгорании отечественного автомобиля поступило в 08:18.

– Произошло горение в подкапотном пространстве автомобиля на площади 1 кв. м. Пожарно-спасательные расчёты 2-ой ПСЧ ликвидировали горение в 08:25, – уточнили в ведомстве.

Причина пожара уточняется.

Фото: Леонид Луночкин / V102.RU